Temporali, vento forte e nevicate fino a 40-50 centimetri sui rilievi calabresi. Nelle prossime ore atteso ancora maltempo con neve dai 700 metri
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Il ciclone Deborah ci ha fatto piombare nuovamente in inverno. Già dalla giornata di ieri temporali, nevicate e venti forti hanno interessato la Calabria raggiungendo il loro culmine nelle ore notturne e il risveglio mattutino è stato fantastico: i monti di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte si sono risvegliati sotto un'abbondante coltre bianca con accumuli che localmente raggiungono i 40-50 cm.
Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche resteranno ancora instabili: il ciclone Deborah infatti continuerà a sferzare la Regione con piogge e temporali alternati a fasi più asciutte e nevicate che continueranno ad interessare tutte le aree montuose calabresi a partire dai 700 m di quota.