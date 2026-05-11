Il senatore raccoglie l’allarme su degrado e occupazioni abusive nel centro di Cosenza e valuta un’interrogazione al ministro Piantedosi

La vicenda delle ex Ferrovie della Calabria, nel centro di Cosenza, arriva all’attenzione del senatore Fausto Orsomarso. Dopo le denunce rilanciate in queste ore da esponenti di Gioventù Nazionale e da diversi cittadini, il parlamentare calabrese interviene sulla situazione dei locali dell’area, da anni al centro di segnalazioni legate a degrado urbano, presunte occupazioni abusive e problemi di sicurezza.

Il caso riguarda una zona centrale della città, a pochi passi dalle istituzioni cittadine, che secondo quanto denunciato verserebbe da tempo in una condizione di abbandono e criticità. Orsomarso parla di una situazione non più rinviabile e richiama la necessità di un intervento rapido da parte delle autorità competenti.

«Non è accettabile – afferma Orsomarso – che aree strategiche e simboliche del territorio possano trasformarsi in luoghi segnati da degrado, illegalità e assenza di controlli. Le istituzioni hanno il dovere di garantire sicurezza, legalità e decoro urbano, soprattutto quando emergono segnalazioni così gravi da parte dei residenti e delle realtà associative del territorio».

Ex Ferrovie della Calabria, Orsomarso chiede verifiche e controlli

Il senatore raccoglie l’allarme sollevato da Gioventù Nazionale sull’area delle ex Ferrovie della Calabria e rilancia il tema della sicurezza nel cuore della città. Al centro della sua presa di posizione ci sono la necessità di verificare le condizioni degli immobili, accertare eventuali irregolarità e chiarire quali attività si svolgano all’interno della struttura.

Secondo Orsomarso, quando emergono segnalazioni relative a spazi pubblici o di interesse pubblico, le istituzioni non possono limitarsi a osservare. Serve, sostiene, una risposta capace di mettere insieme legalità, ordine pubblico e recupero urbano.

Il parlamentare sottolinea come il contrasto alle occupazioni abusive e il recupero delle aree degradate rappresentino una linea chiara dell’azione del Governo guidato da Giorgia Meloni, ribadendo la necessità di «interventi rapidi e concreti per restituire serenità ai cittadini e piena fruibilità degli spazi pubblici».

Sicurezza urbana e decoro nel centro di Cosenza

La posizione del senatore si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle aree degradate e inutilizzate nel centro urbano di Cosenza. Le ex Ferrovie della Calabria rappresentano, secondo la denuncia politica, uno spazio strategico che non può restare sospeso tra abbandono, incertezza amministrativa e segnalazioni ricorrenti.

Orsomarso evidenzia la necessità di un’attenzione particolare sul piano della sicurezza e della tutela dell’ordine pubblico, chiedendo che le autorità competenti svolgano verifiche approfondite rispetto alle condizioni degli immobili e alle attività che, secondo le segnalazioni, si svolgerebbero all’interno della struttura.

La richiesta è quella di passare dalle denunce agli atti concreti, con controlli mirati e con una valutazione complessiva dello stato dell’area. Per il senatore, la questione non riguarda soltanto un singolo immobile, ma l’immagine e la vivibilità di una parte centrale della città.

Possibile interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi

Per portare il caso a livello nazionale, Orsomarso starebbe valutando la presentazione di un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’obiettivo sarebbe quello di sottoporre la vicenda all’attenzione del Governo e capire quali iniziative possano essere adottate per affrontare la situazione denunciata.

La possibile iniziativa parlamentare punta a chiarire il quadro delle competenze e a sollecitare interventi sul piano della sicurezza, della legalità e del recupero degli spazi. Una mossa che conferma la volontà del senatore di trasformare il caso delle ex Ferrovie della Calabria in una questione istituzionale più ampia.

«Cosenza merita rispetto, legalità e rilancio urbano»

Nella parte finale del suo intervento, Orsomarso lega il tema della sicurezza a quello della rigenerazione urbana. Il contrasto al degrado, sostiene, deve accompagnarsi a una visione di rilancio capace di restituire ai cittadini spazi sicuri, controllati e fruibili.

«Chi ama davvero il territorio – conclude Orsomarso – non può accettare zone grigie né tollerare situazioni che alimentano insicurezza e abbandono. Cosenza merita rispetto, legalità e una visione di rilancio urbano che metta al centro i cittadini onesti».