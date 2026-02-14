Nonostante il Cosenza non abbia diramato l’elenco dei convocati, la situazione, per quel che riguarda le disponibilità in casa rossoblù, non è delle migliori. Oltre allo squalificato Dametto ed ai lungodegenti Mazzocchi, Cimino, Kourfalidis ed Arioli, mister Buscè non avrà a disposizione nemmeno Baez e Perlingieri, mentre Palmieri resta in dubbio. Le buone notizie sono i rientri di D’Orazio e di Ferrara, che però inizierà dalla panchina.

La probabile formazione

Proprio il capitano ritroverà un posto negli 11 al centro della difesa, davanti a Vettorel, completando il reparto con Moretti e Caporale. Sulle fasce dovrebbe esserci sicuramente Cannavò a destra, con il dubbio Ciotti dall’altra parte. L’ex Trapani potrebbe essere schierato nel suo ruolo naturale d’esterno o ancora da mezzala. In quest’ultimo caso completerebbe il reparto con Langella e, considerando le condizioni non ottimali di Palmieri, con il rilanciato Garritano. A sinistra potrebbe iniziare nuovamente Florenzi. In attacco infine ci sarà Emmausso. Al suo fianco ballottaggio tra Achour e Beretta.