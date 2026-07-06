L’uomo era stato condannato a tre anni di reclusione perché accusato di avere trasportato oltre un chilo di cocaina

Il gup del Tribunale di Cosenza, Letizia Benigno, all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato R.M. alla pena di 3 anni di reclusione e 14mila euro di multa per il trasporto ai fini di spaccio di 1 chilo e 180 grammi di cocaina.

Il giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche ed escluso la recidiva. Ha inoltre disposto la conversione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità sostitutivo, con trasmissione degli atti all’Uepe per l’elaborazione del programma.

Contestualmente, il gup ha sostituito la misura cautelare in atto: dagli arresti domiciliari all’obbligo di dimora nel comune di residenza. L’Ufficio di Procura di Cosenza aveva chiesto la condanna dell’imputato a 6 anni di reclusione e 60mila euro di multa. L’imputato è difeso dagli avvocati Cesare Badolato e Francesco Bruno.