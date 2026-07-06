Lungo la rotta tracciata da tempo in decine di centri calabresi, sottoposti a procedura d’infrazione comunitaria, l’adeguamento del sistema fognario-depurativo di Mormanno costituisce un nuovo significativo punto fermo nel tentativo di “normalizzare” una regione vittima per decenni di ritardi e rallentamenti. Nella giornata odierna, infatti, alla presenza del sindaco Paolo Pappaterra, il subcommissario Antonino Daffinà e l’impresa esecutrice hanno sottoscritto il contratto d’appalto per il potenziamento del sistema di depurazione, con annessa realizzazione delle condotte fognarie e dei relativi collettamenti, a favore di un agglomerato di 3500 abitanti equivalenti.

Un iter complesso che diviene anche un nastro da riavvolgere, pur velocemente, per provare a capire quali ostacoli, apparentemente insormontabili, siano stati finalmente superati. A seguito, infatti, dell'insediamento del Sub Commissario Antonino Daffinà, che opera in perfetta sinergia con il commissario nazionale Fabio Fatuzzo, e del trasferimento delle funzioni di stazione appaltante alla Struttura Commissariale, è stato avviato, dalla rup, Maria Pia Funaro, un approfondito lavoro di ricognizione tecnico-amministrativa che ha consentito di rimuovere le principali criticità procedurali e di imprimere una significativa accelerazione all'iter di realizzazione dell'intervento.

“Tra le attività più rilevanti portate a compimento –precisa Daffinà - figurano la conclusione della Conferenza di Servizi, mediante l'acquisizione di tutti i pareri necessari, l'approvazione degli elaborati progettuali integrativi e il progressivo perfezionamento della procedura espropriativa, con l'adozione dei decreti di occupazione d'urgenza, la definizione delle indennità e l'avvio delle operazioni di immissione in possesso delle aree interessate dai lavori”. Parallelamente è stato messo un punto fermo sul completamento delle attività propedeutiche all'apertura dei cantieri, tra cui l'affidamento del servizio specialistico di sorveglianza archeologica e i sopralluoghi tecnici effettuati con i proprietari delle aree e i rappresentanti dell'Amministrazione comunale.

Tappe fondamentali per arrivare al contratto d’appalto, sottoscritto ieri per un importo complessivo dell’intervento di quasi 1.5 milioni di euro. La consegna dei lavori, propedeutica all’apertura del cantiere, è prevista entro la prima metà di luglio. “L'intervento prevede la realizzazione di circa tre chilometri di nuove reti fognarie e l’adeguamento del sistema depurativo che – tiene a puntualizzare Daffinà – consentirà di migliorare in modo significativo l'efficienza del ciclo idrico integrato e la qualità ambientale del territorio”. Fondamentale si è rivelata, nella fattispecie, la sinergia interistituzionale con l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Pappaterra, da sempre in prima linea nella salvaguardia e nella tutela del patrimonio ambientale del territorio.

“Quello odierno –spiega il primo cittadino - rappresenta un importante e concreto passo in avanti, verso il superamento della procedura d’infrazione comunitaria, in materia di depurazione. È stato sottoscritto il contratto d’appalto per la realizzazione di opere strategiche che consentiranno di collettare località non ancora servite dall’impianto di depurazione e di migliorare il servizio nelle aree già in rete. In sintesi, una nuova dimostrazione della responsabilità, serietà e concretezza con cui stiamo lavorando – conclude il capo dell’amministrazione - per dare risposte alla collettività”.