I residenti sono preoccupati e si rivolgono al Comune: chiesto un intervento urgente per ripristinare igiene e sicurezza

Il problema dei rifiuti accumulati sotto la sopraelevata di Via Padre Giglio torna al centro dell’attenzione del quartiere. Il Comitato di Quartiere Via Panebianco segnala da settimane la presenza di materiali di risulta e scarti rimasti nell’area dove, di recente, sono stati demoliti i vecchi box. Una situazione di evidente degrado urbano che, secondo i residenti, comporta rischi concreti per salute pubblica, sicurezza e vivibilità.

Nel comunicato diffuso oggi, 30 novembre, il Comitato sottolinea come «sia necessario un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione comunale. I residenti attendono da settimane che i materiali vengano rimossi. Le festività natalizie si avvicinano, ma la situazione continua a rappresentare un disagio quotidiano e un pericolo soprattutto per i bambini e per chi attraversa la zona».

Il quartiere Panebianco chiede quindi al sindaco di Cosenza di disporre con urgenza ogni intervento straordinario utile alla bonifica dei rifiuti, ristabilendo condizioni adeguate di igiene e sicurezza. La richiesta è chiara: rimuovere gli accumuli, ripristinare il decoro e garantire lo spazzamento quotidiano delle vie, delle piazze e dei marciapiedi, come previsto dai servizi comunali.

Il comunicato, inoltre, richiama la necessità che l’intera filiera amministrativa – dagli uffici tecnici ai servizi di igiene urbana – assuma iniziative rapide e coordinate per garantire ai cittadini un accesso effettivo ai servizi pubblici e per tutelare i diritti collettivi del quartiere.