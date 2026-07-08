Momenti di grande tensione nel centro storico di Corigliano. Un ragazzo del posto è intervenuto insieme ad altri presenti per scongiurare il peggio in attesa dell'arrivo dei soccorritori. La vicenda è stata raccontata dalla pagina Schiavonea Beach

Momenti di forte apprensione nel centro storico di Corigliano, dove un'anziana donna avrebbe minacciato di lanciarsi dal balcone della propria abitazione. A evitare che la situazione precipitasse sarebbe stato il tempestivo intervento di un giovane del posto che, con l'aiuto di altre persone presenti, è riuscito a gestire i momenti più delicati in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

A raccontare l'episodio è la pagina social Schiavonea Beach, che ha voluto mettere in risalto il gesto del ragazzo, definendolo un esempio di coraggio, altruismo e senso civico.

«Sono stati minuti concitati, di paura e di ansia», si legge nel post, che ricostruisce i momenti vissuti nel centro storico e sottolinea come il giovane non abbia esitato a intervenire per cercare di evitare il peggio.

Il messaggio si conclude con un ringraziamento pubblico al protagonista del salvataggio e con una riflessione sul valore della solidarietà: «In un mondo in cui tutto fa spettacolo e spesso si preferisce assistere e filmare, godiamoci il coraggio, l'umanità e l'altruismo che ancora risiedono in noi meridionali. La città deve essere orgogliosa di questo nostro concittadino».

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni dell'anziana né sull'intervento dei sanitari. La vicenda resta affidata al racconto pubblicato da Schiavonea Beach.