Riunione in Prefettura in vista della manifestazione in programma dal 17 al 19 luglio nel Parco archeologico di Sibari. Coinvolte istituzioni, forze dell'ordine, vigili del fuoco, Anas, 118 e organizzatori per predisporre le misure di safety e security

Si è riunito questa mattina in Prefettura, a Cosenza, il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal prefetto Rosa Maria Padovano per definire il dispositivo organizzativo e di sicurezza in vista di "Vinitaly and the City Sibari", in programma dal 17 al 19 luglio nel Parco archeologico di Sibari, a Cassano allo Ionio.

L'evento, promosso da Veronafiere e dalla Regione Calabria, rappresenta uno degli appuntamenti di maggiore rilievo dedicati al comparto vitivinicolo e richiamerà operatori, produttori, istituzioni e visitatori provenienti dal territorio regionale, dal resto d'Italia e dall'estero.

Alla riunione hanno partecipato il sindaco di Cassano allo Ionio, il vicesindaco di Cosenza, i vertici provinciali delle forze dell'ordine, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il direttore generale di Arsac, il dirigente di Anas competente per la viabilità ordinaria, un rappresentante del Suem 118 e il presidente del Parco archeologico di Sibari.

Nel corso dell'incontro sono state definite le principali misure di safety e security, con particolare attenzione ai servizi di ordine pubblico, alla tutela delle personalità che prenderanno parte alla manifestazione e alla gestione dei flussi di visitatori.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla pianificazione della viabilità e alle possibili interferenze con la rete stradale, con l'obiettivo di prevenire situazioni di congestione e garantire il rapido intervento dei mezzi di soccorso. Per approfondire gli aspetti operativi sarà convocato nei prossimi giorni uno specifico tavolo tecnico in Questura.

«La portata dell'evento Vinitaly – ha sottolineato il prefetto Rosa Maria Padovano – richiede il massimo coinvolgimento operativo, che è stato assicurato da tutti gli attori impegnati nell'organizzazione della manifestazione, dimostrando un autentico spirito di squadra per la buona riuscita di un'iniziativa strategica per la valorizzazione del territorio».