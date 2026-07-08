Il tour estivo 2026 di Ron è stato ufficialmente annullato. Il cantautore, all'anagrafe Rosalino Cellamare, dovrà interrompere ogni attività dal vivo e osservare un periodo di riposo di circa sei mesi per motivi di salute. Tra gli appuntamenti cancellati figura anche il concerto previsto il 9 agosto a Crosia, inserito nel cartellone degli eventi estivi della città.

Alla base della decisione non ci sono ragioni organizzative, ma un aggravamento del quadro clinico legato agli strascichi di un'infezione virale. Su indicazione dei medici, l'artista dovrà sospendere gli impegni professionali per sottoporsi alle cure necessarie e favorire un completo recupero.

La sostituzione era nell'aria già da alcune settimane e adesso è arrivata la conferma definitiva: sul palco di Piazza Dante salirà Irene Grandi, che sarà la protagonista della serata del 9 agosto. La cantante fiorentina porterà a Crosia il suo repertorio, fatto di grandi successi pop e rock, mantenendo uno degli appuntamenti più attesi dell'estate ionica.

La data di Crosia avrebbe rappresentato una delle tappe più significative del tour di Ron, molto atteso dal pubblico calabrese per il ritorno dal vivo dei suoi brani più celebri.

L'amministrazione comunale e gli organizzatori hanno espresso vicinanza all'artista, augurandogli una pronta guarigione e un rapido ritorno sul palco. L'attenzione si sposta ora sul concerto di Irene Grandi, chiamata a raccogliere il testimone e ad animare la serata del 9 agosto davanti al pubblico di Piazza Dante.