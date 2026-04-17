Mezzo distrutto dal rogo tra Via Nazionale e Via Berlinguer, accertamenti sulla possibile origine dolosa e verifica delle telecamere

Notte agitata nell’area urbana di Corigliano, dove un autofurgone è stato divorato dalle fiamme in pochi minuti. Il mezzo era parcheggiato tra Via Nazionale e Via Enrico Berlinguer, nei pressi della rotonda, quando è divampato l’incendio. L’allarme è scattato intorno alle 2.

Alcuni residenti, svegliati dall’odore intenso di bruciato e dalla luce del fuoco, hanno contattato i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. All’arrivo delle squadre, il veicolo era già completamente coinvolto.

La rapidità con cui si è sviluppato il rogo ha lasciato poco margine di intervento sul mezzo, ormai compromesso. I pompieri hanno lavorato con attenzione per mettere in sicurezza l’intera carreggiata e scongiurare ulteriori rischi per la zona circostante.

Sull’episodio stanno operando gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza. Non si esclude la pista dolosa. Gli investigatori stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, sia pubblici che privati, per individuare eventuali movimenti sospetti o ricostruire quanto accaduto nelle fasi precedenti all’incendio.