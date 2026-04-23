L’Asp di Cosenza corregge un errore apparso nella graduatoria: lavori da 1,17 milioni al “Beato Angelo”
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Un errore materiale nella graduatoria, ma nessuna modifica all’esito finale. L’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha rettificato la delibera relativa ai lavori di adeguamento funzionale e impiantistico del pronto soccorso dell’ospedale “Beato Angelo” di Acri, confermando l’aggiudicazione dell’appalto.
Il provvedimento, firmato dal direttore generale Antonio Graziano, corregge un errore di trascrizione contenuto nella precedente delibera di novembre 2025, che riportava in modo invertito la classifica finale della gara.
Con la rettifica, viene chiarito che al primo posto si è classificata la società “L’Ambiente srl”, con un punteggio di 79,999 su 100, seguita dalla “Percacciante Alfredo sas & C.” con 61,217 punti. Un ordine che ristabilisce la correttezza formale della procedura, senza incidere sull’aggiudicazione già disposta.
L’intervento riguarda lavori per un importo complessivo di circa 1,17 milioni di euro, destinati a migliorare funzionalità e impianti del pronto soccorso del presidio ospedaliero acrese.
La procedura di gara, avviata nel marzo 2025 tramite piattaforma telematica dell’Asp, è stata condotta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità-prezzo.
Con la nuova delibera, l’Asp prende atto dell’errore e lo corregge formalmente, confermando in via definitiva l’affidamento dei lavori alla società aggiudicataria con sede a Messina.
Il provvedimento è immediatamente esecutivo ed è stato pubblicato sul sito istituzionale, nel rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa.