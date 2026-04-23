Lo ha disposto la Procura di Catanzaro nell’ambito dell’indagine al momento senza indagati. Il padre dei piccoli è al Gaslini dove è ricovetata Maria Luce

Si svolgerà questo pomeriggio all'Azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro alle ore 17 l’autopsia sul corpo della donna di 46 anni che la scorsa notte si è gettata dal balcone della sua abitazione insieme ai figli.

Lo ha disposto la Procura di Catanzaro nell’ambito dell’indagine che al momento non ha indagati. L’autopsia sarà eseguita anche sui due figli deceduti sul colpo a seguito della caduta: il bimbo di quattro mesi e quello di quattro anni.

Si trova invece a Genova con la figlia maggiore il marito della donna. Nella serata di ieri la bambina è stata trasferita all’istituto pediatrico Gaslini di Genova con un volo militare predisposto dalla Prefettura di Catanzaro. L’uomo è stato imbarcato insieme alla figlia, attualmente ricoverata in terapia intensiva.