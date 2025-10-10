Un grave incidente ha sconvolto nella tarda serata di ieri l’area urbana di Corigliano. In via Cardame, un noto veterinario settantenne è stato travolto da un’auto mentre camminava lungo la strada. L’impatto è stato così violento da sbalzarlo a diversi metri di distanza. Ora è ricoverato all’ospedale di Cosenza, dove lotta tra la vita e la morte. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato investito da una Volkswagen Golf condotta da un giovane di circa vent’anni.

Il ragazzo, è residente nella zona. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, ma pare che tutto sia avvenuto in pochi istanti, su un tratto di strada non particolarmente illuminato. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza del servizio di emergenza sanitaria. Vista la gravità delle ferite riportate, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero partito da Lamezia è atterrato intorno alla mezzanotte nel piazzale dell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano, dove l’uomo è stato stabilizzato prima del trasferimento d’urgenza al reparto di terapia intensiva di Cosenza.

Le condizioni del settantenne restano critiche. I medici mantengono riserbo sulla prognosi, ma fonti accreditate riferiscono di un quadro molto serio, con traumi multipli e importanti lesioni interne. Intanto, i carabinieri hanno sottoposto il giovane conducente a fermo per accertare la sua posizione e chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza nella zona. Si indaga anche per accertare le condizioni psico-fisiche del conducente e la velocità a cui viaggiava la vettura.