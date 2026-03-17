Il sindaco Flavio Stasi fa il punto sull’emergenza: criticità diffuse nella rete secondaria, disagi nelle contrade e traffico interrotto sulla Statale 106 e sulla SP190

Corigliano Rossano fa i conti con il maltempo. Il sindaco Flavio Stasi ha diffuso un aggiornamento alle ore 11 del 17 marzo, tracciando un quadro dettagliato della situazione sul territorio.

«La rete dei corsi d’acqua primaria, come il Crati e i torrenti, ha retto l’enorme quantità d’acqua caduta nelle scorse ore», ha dichiarato il primo cittadino. Unica eccezione il Muzzolito, dove «si è verificata la rottura dell’argine, già riparato grazie a un intervento immediato».

Le principali criticità riguardano però la rete secondaria. Canali consortili e fossi risultano quasi ovunque pieni e non adeguati a sostenere il volume d’acqua. Disagi pesanti si registrano in diverse contrade. A Contrada Toscano la strada provinciale 190 si è trasformata in un vero e proprio corso d’acqua, con abitazioni allagate. «Dopo aver informato la Provincia siamo intervenuti direttamente per contenere e deviare il flusso», ha spiegato Stasi, precisando che la SP190 resta al momento impraticabile.

Problemi anche sulla Statale 106, in prossimità della rotatoria di Nubrica, dove si è accumulata acqua in un punto già noto per difficoltà di deflusso. Il tratto non è percorribile fino al calo del livello. Situazione complessa anche a Gammicella, dove il canale consortile è esondato in più punti. «Abbiamo avvisato il Consorzio di Bonifica, già al lavoro su diversi canali critici, ma il Comune sta intervenendo per migliorare il deflusso», ha aggiunto il sindaco. Operazioni in corso anche lungo via Provinciale e via Santa Lucia.

Le condizioni meteo e il mare agitato stanno rendendo difficili da attraversare diverse zone basse del territorio: Sant’Angelo, Gammicella, Galderate, Schiavonea, Fabrizio e Ricota Grande. «Gran parte della viabilità resta utilizzabile, ma è necessario evitare spostamenti non indispensabili in queste aree», ha avvertito Stasi, sottolineando che comportamenti imprudenti possono ostacolare i soccorsi. L’attenzione resta alta: «Le perturbazioni potrebbero intensificarsi nel pomeriggio, è indispensabile mantenere prudenza».