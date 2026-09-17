Il forte boato prodotto dai mezzi in fiamme ha svegliato i residenti del popoloso quartiere. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Due automobili sono state distrutte da un incendio divampato durante la notte in via della Stampa, nell’area dello Scalo di Corigliano-Rossano, a poca distanza dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Le fiamme hanno colpito inizialmente un’Audi A3 Sport appartenente a un giovane, indicato con le iniziali S.M., che lavora come guardia giurata per un istituto di vigilanza. L’uomo risiede in un edificio situato a pochi metri dal punto in cui aveva lasciato la vettura.

Il fuoco si è poi esteso a una Ford parcheggiata accanto all’Audi. La seconda automobile è di proprietà di una donna, S.P., residente nella stessa strada. Entrambi i mezzi sono stati completamente distrutti.

Durante l’incendio alcuni forti boati hanno svegliato gli abitanti di via della Stampa e delle zone vicine. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che hanno circoscritto il rogo e spento le fiamme, senza però riuscire a evitare la distruzione delle due vetture.

Sono intervenuti anche i carabinieri della Sezione radiomobile del Reparto territoriale. Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per individuare l’origine dell’incendio, chiarire il possibile movente e risalire agli eventuali responsabili.

Le verifiche riguardano in particolare l’Audi della guardia giurata, ritenuta il primo veicolo interessato dalle fiamme. Gli inquirenti stanno inoltre esaminando le registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, alla ricerca di immagini utili a ricostruire quanto accaduto prima e durante il rogo. L’episodio viene trattato come un possibile atto doloso; al momento, tuttavia, non sono stati resi noti elementi definitivi sulle cause né identificati sospettati.