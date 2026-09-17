Secondo alcune testimonianze non sarebbe il primo episodio. L’ostacolo è stato rimosso dopo la segnalazione di un automobilista

Una corda sarebbe stata tesa da un lato all’altro della carreggiata lungo la Statale 106, nei pressi della rotatoria del Frasso. L’episodio è stato segnalato durante le ore notturne da un automobilista, che ha pubblicato sui social una fotografia dell’ostacolo.

Secondo il suo racconto, la corda attraversava la strada e risultava difficile da vedere al buio, creando un grave pericolo soprattutto per motociclisti e automobilisti. Dopo essersi accorto della sua presenza, l’uomo avrebbe avvisato immediatamente le forze dell’ordine.

Gli operatori sarebbero intervenuti in breve tempo, rimuovendo la corda e ripristinando la sicurezza della circolazione. Nell’immagine diffusa sui social si distingue il tratto interessato, con un mezzo di soccorso presente sul posto.

Non si tratterebbe, tuttavia, di un caso isolato. Secondo alcune testimonianze raccolte nella zona, episodi simili si sarebbero già verificati in passato. Una circostanza che, se confermata, renderebbe ancora più preoccupante quanto accaduto e richiederebbe accertamenti approfonditi.

Al momento non sono note le circostanze nelle quali la corda sia stata collocata né chi possa esserne responsabile. Spetterà alle autorità verificare la dinamica dell’episodio e l’eventuale collegamento con le precedenti segnalazioni.

Quanto accaduto richiama l’attenzione sui rischi lungo la Statale 106, soprattutto nelle ore notturne, quando la scarsa visibilità rende difficile individuare ostacoli improvvisi. Agli utenti della strada è raccomandata la massima prudenza.