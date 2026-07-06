Interventi per contrastare l'accesso e la sosta dei veicoli sull'arenile, a tutela della sicurezza dei bagnanti, dell'ambiente costiero e del rispetto delle ordinanze vigenti

Proseguono le attività della Polizia Locale di Corigliano Rossano lungo il litorale cittadino per contrastare l'accesso e la sosta dei veicoli sull'arenile, a tutela della sicurezza dei bagnanti, dell'ambiente costiero e del rispetto delle ordinanze vigenti. L'ultimo servizio è stato improntato principalmente alla prevenzione e alla sensibilizzazione, con l'obiettivo di promuovere il rispetto delle regole e prevenire comportamenti suscettibili di compromettere la fruizione delle spiagge.

Nel corso dei controlli sono stati rilevati numerosi comportamenti non conformi alle disposizioni vigenti, che hanno richiesto oltre 70 interventi degli agenti della Polizia Locale, finalizzati a richiamare e diffidare i conducenti al rigoroso rispetto dei divieti previsti per la tutela dell'arenile e della pubblica incolumità. Nei casi in cui le violazioni sono risultate accertate e ricorrevano i presupposti previsti dalla normativa, gli operatori hanno proceduto all'elevazione di 14 verbali amministrativi.

Nell'ambito della medesima attività di vigilanza è stata inoltre rivolta particolare attenzione alla circolazione dei monopattini elettrici e degli altri dispositivi di micromobilità, al fine di garantire la sicurezza di pedoni e utenti della strada. I controlli hanno portato all'elevazione di 15 verbali amministrativi per utilizzo non conforme alle disposizioni del Codice della strada.

L'attività della Polizia Locale proseguirà con continuità per tutta la stagione estiva, con servizi dedicati lungo il litorale e nelle aree di maggiore affluenza, finalizzati, in primo luogo, a rafforzare la consapevolezza dei cittadini sull'importanza del rispetto delle regole e, ove necessario, a reprimere i comportamenti illeciti attraverso l'applicazione delle sanzioni previste. L'Amministrazione comunale rinnova l'invito a cittadini e visitatori a rispettare le disposizioni vigenti, ricordando che il rispetto delle regole costituisce un presupposto essenziale per garantire sicurezza, vivibilità e una corretta fruizione degli spazi pubblici durante la stagione estiva.