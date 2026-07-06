Un simbolo permanente contro la violenza di genere nel cuore delle istituzioni locali, per mantenere i riflettori accesi su un'emergenza sociale attuale. Presso il Palazzo della Provincia di Cosenza, si è tenuta la cerimonia di collocazione simbolica di una "scarpetta rossa", opera che rimarrà esposta stabilmente nella sede dell'ente. L'iniziativa vede la partecipazione del Presidente della Provincia, Biagio Faragalli, e del consigliere provinciale Antonio Uva, promotore e donatore dell'opera.

La cerimonia assume una rilevanza più profonda dopo il tentato femminicidio avvenuto a Terranova da Sibari, nel Cosentino, dove la ventottenne Maria Ida Santopaolo è stata aggredita e accoltellata da un coetaneo. La vittima ha espresso la volontà di trasformare il proprio dramma in una testimonianza attiva.

Cronaca

Terranova da Sibari, il grido di Maria Ida scuote la piazza: «Sopravvivere non basta, viviamo senza paura»

Franco Sangiovanni
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«Mi sento una responsabilità verso tutte le donne - ha detto Maria Santopaolo - che purtroppo non ce l'hanno fatta e non hanno avuto la mia stessa fortuna nella sfortuna, nel senso di essere viva e di essere qui a portare avanti questo messaggio. Tutti questi gesti sono un punto di partenza, sperando che si possa anche fare qualcosa di più concreto per la sicurezza e il sostegno delle donne».

Il presidente Faragalli ha rimarcato il ruolo centrale delle istituzioni. «È un fenomeno - ha spiegato Faragalli - che va seguito e punito, non credo possa passare in secondo piano. Personalmente prendo tutte le dovute distanze da quelle forze politiche che, a livello nazionale, la pensano in maniera diversa. Oggi abbiamo voluto dare un segnale importante perché la Provincia ha un ruolo istituzionale e politico che mette al centro 150 comuni».