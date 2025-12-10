Una donna di oltre settant’anni è stata investita in via Nazionale nell’area urbana di Corigliano a Corigliano Rossano. Il fatto è avvenuto mentre attraversava la strada davanti alla chiesa del quartiere. L’auto che l’ha centrata non si è fermata, allontanandosi subito dopo l’impatto. Un gesto che ha creato allarme tra i residenti, molti dei quali hanno assistito alla scena. La donna è stata soccorsa e trasferita nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Rossano, dove è ricoverata. Le sue condizioni sono monitorate con attenzione.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno avviato le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica e risalire al responsabile. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti lungo la strada e nelle aree vicine, per individuare la vettura coinvolta e chiarire l’orario preciso del fatto, avvenuto due sere fa. Gli accertamenti proseguono con la raccolta di testimonianze e altri elementi utili. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia notato movimenti sospetti o dettagli sull’auto a contattare le autorità.