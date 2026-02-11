La giornata di oggi a Cosenza è stata segnata da una serie di fatti che hanno riacceso l’attenzione sulla sicurezza urbana, sulle inchieste giudiziarie e sull’emergenza meteo che minaccia la Calabria. Ecco, in sintesi, cosa è successo oggi a Cosenza.

Fermato a Paola il presunto autore delle aggressioni

È stato fermato a Paola il giovane ritenuto presunto autore di tre aggressioni avvenute nei giorni scorsi nel centro urbano di Cosenza. Decisivo l’intervento del commissariato di pubblica sicurezza di Paola.

L’ultimo episodio si era verificato all’autostazione di Cosenza, dove una donna in attesa dell’autobus è stata colpita improvvisamente con un pugno al volto. Il ragazzo, di nazionalità nigeriana, già sottoposto a due TSO e segnalato in passato alle forze dell’ordine, è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono in corso per ricostruire nel dettaglio la sequenza degli episodi.

Viadotto di Longobucco, danno erariale da quasi 4,8 milioni

Sul fronte delle inchieste, la Procura regionale della Corte dei conti della Calabria ha contestato a quattro soggetti un presunto danno erariale di 4.789.765,79 euro legato al crollo del viadotto “Ortiano II” a Longobucco, avvenuto il 3 maggio 2023.

Secondo gli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro, il crollo sarebbe stato determinato da un difetto di progettazione e realizzazione delle fondazioni. Nel progetto definitivo erano previste fondazioni indirette su micropali, mentre in fase esecutiva sarebbero state realizzate fondazioni dirette poggiate sul terreno, anche in alveo.

L’atto di citazione riguarda il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e due componenti della commissione di collaudo.

Maltempo, ciclone in arrivo sulla fascia tirrenica

Intanto il Meteo Cosenza segnala l’arrivo di una nuova e intensa ondata di maltempo. Una tempesta atlantica raggiungerà il Mediterraneo formando un profondo ciclone, con precipitazioni che potranno raggiungere i 150 mm e venti fino a 100 km/h lungo la fascia tirrenica, con raffiche ancora più forti sui rilievi. Il nuovo ciclone si chiama “Ulrike”.

Attese mareggiate con onde fino a 5-6 metri tra basso Cosentino, Lametino, Vibonese e Reggino. I terreni già saturi aumentano il rischio idrogeologico.

Tragedia a Corigliano-Rossano

Una passeggiata mattutina si è trasformata in tragedia a Corigliano-Rossano. Un pincher è stato aggredito e ucciso da due lupi cecoslovacchi fuggiti da una villa privata. Ferito il proprietario, trasportato al pronto soccorso di Rossano con frattura a un dito e diverse escoriazioni.

Tra i reati ipotizzati figurano lesioni personali colpose, omessa custodia e mal governo di animali. La vicenda è ora al vaglio della Procura di Castrovillari.