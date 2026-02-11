Grande preoccupazione nelle aree tirreniche dove i terreni sono già saturi e dove si preannunciano venti di grande intensità

Una nuova e intensa ondata di maltempo sta per interessare la Calabria. Il Meteo Cosenza informa che una tempesta atlantica infatti raggiungerà il Mediterraneo tra la giornata di oggi e quella di domani causando la formazione di un profondo ciclone. Esso apporterà maltempo localmente intenso soprattutto lungo le aree tirreniche e interne della Calabria dove entro la giornata di giovedì sono attesi fino ai 140 mm di accumulo di pioggia.

Questi accumuli potranno recare diversi disagi, non tanto per la loro intensità, ma dal fatto che tali aree stanno ricevendo precipitazioni da metà gennaio. I terreni sono ormai saturi e il rischio idrogeologico è molto elevato. I fenomeni interesseranno comunque anche il resto della Regione e in particolare l’istmo di Catanzaro e le aree Joniche Catanzaresi e Reggine dove anche qui non sono da escludere fenomeni intensi.

Meteo Cosenza, previsti venti molto forti

Un elemento molto preoccupante sarà soprattutto il vento: il profondo minimo di bassa pressione richiamerà a sé forti venti di tempesta dai quadranti occidentali con raffiche che potranno raggiungere i 100 km/h praticamente lungo tutta la fascia Tirrenica della Regione, dal Cosentino fino al Vibonese e Reggino. Tali venti però, raggiungendo i rilievi montuosi, acquisteranno velocità e raffiche ancora più intense interesseranno dunque i crinali e le aree Joniche specie Catanzaresi e Reggine dove si potranno raggiungere addirittura i 130-140 km/h.

Di conseguenza le forti raffiche di vento causeranno un deciso aumento del moto ondoso: sono attese infatti, specie nella seconda parte di giovedì, violente mareggiate lungo le coste Tirreniche con onde che potranno superare i 5-6 metri di altezza in particolare tra il basso Cosentino, Lametino, Vibonese e Reggino, recando dunque qualche possibile disagio specie nelle aree dove in questi giorni sono state soggette all’erosione. Continuate a seguire il Meteo Cosenza per nuovi aggiornamenti