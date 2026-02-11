Il fermo è avvenuto nei giorni scorsi in località Galdo durante un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti

Operazione antidroga della Guardia di Finanza nel Potentino. I finanzieri del Comando Provinciale di Potenza hanno arrestato in flagranza un uomo di 36 anni, originario del Gambia, con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti.

Il fermo è avvenuto nei giorni scorsi in località Galdo, nel territorio del Comune di Lauria, durante un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti. I militari della Compagnia di Lauria hanno notato l’uomo, apparso particolarmente nervoso e intento a nascondere con fare sospetto uno zainetto a tracolla.

Insospettiti dal comportamento, i finanzieri hanno proceduto al controllo con l’ausilio del cane antidroga Kiril, in forza al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera. All’interno dello zaino, in una busta di plastica sigillata ermeticamente, è stato rinvenuto un panetto contenente circa 100 grammi di hashish.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la droga sarebbe stata destinata alle piazze di spaccio di un Comune della provincia di Provincia di Cosenza, dove il trentaseienne risiede. Se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare proventi illeciti stimati in circa 1.500 euro.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Potenza, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.