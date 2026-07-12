Il ragazzino si trovava a Santa Domenica Talao con i genitori per una gara di kart. È stato trasferito in elisoccorso all’Annunziata, dove è ricoverato in Terapia Intensiva

Un ragazzino di 12 anni, di origini pugliesi, rimasto gravemente ferito in un incidente in monopattino avvenuto ieri mattina a Santa Domenica Talao. A dare notizia dell’accaduto, l’edizione di Cosenza di gazzetta del Sud.

Il giovane si trovava nella cittadina dell'Alto Tirreno Cosentino insieme ai genitori in occasione della gara di kart in programma oggi sul circuito locale. Il padre, infatti, è pilota di questa disciplina e la famiglia aveva raggiunto il centro dell'alto Tirreno per seguire l'evento.

Secondo una prima ricostruzione, il dodicenne stava percorrendo una strada adiacente al circuito quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del monopattino ed è caduto violentemente sull'asfalto.

L'impatto è stato particolarmente violento e gli ha provocato un grave trauma cranico associato a un'insufficienza respiratoria. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ai primi soccorritori.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure e, vista la gravità del quadro clinico, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il ragazzo è stato quindi trasferito d'urgenza all'ospedale Annunziata di Cosenza.

Il dodicenne è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva, dove è stato affidato alle cure dell'équipe diretta dal professor Andrea Bruni. I medici monitorano costantemente i parametri vitali, mentre la prognosi resta riservata.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e chiarire le cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo del monopattino.