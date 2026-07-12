All'indomani della fine dei funerali del padre, Mojtaba Khamenei torna a parlare all'Iran invocando vendetta in un messaggio diretto alla Repubblica islamica e contro i suoi nemici. E stavolta le parole della nuova Guida Suprema non sono dirette solo a Usa e Israele, a Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Sono indirizzate anche ad altri Paesi e ai rispettivi leader, «di cui esiste un elenco completo dall'inizio alla fine». Tra loro - almeno stando alle parole del quotidiano Hamshahri di proprietà del comune di Teheran - c'è anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Infatti, il quotidiano iraniano Hamshari ha pubblicato una sorta di 'lista nera' con le foto dei presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei, tra cui la premier Giorgia Meloni in uniforme arancione da carcerata, nel giorno in cui è stato diffuso il messaggio scritto dal figlio Mojtaba.

«Vendetta è volere della Nazione», l'invocazione di Mojtaba Khamenei

Accanto alla gratitudine espressa nei confronti delle "decine di milioni" di persone che hanno partecipato alle cerimonie in Iran e Iraq per l'ultimo saluto ad Ali Khamenei, la nuova Guida Suprema promette così di «vendicare il sangue innocente» del padre, ucciso a fine febbraio nei primi giorni di raid di Usa e Israele contro la Repubblica islamica.

«La vendetta è il volere della nostra Nazione», afferma il leader supremo nel primo messaggio dalla conclusione delle cerimonie andate avanti per sei giorni. «La vendetta è ciò che chiede la nostra Nazione e deve assolutamente avere luogo», afferma ancora Mojtaba Khamenei, che parla di «vendetta» per il «sangue puro» del padre e «di tutti i martiri di queste due guerre».