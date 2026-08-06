Rafforzati non solo il capoluogo, ma anche Castrovillari, Corigliano Rossano, Paola e soprattutto Diamante con nuove unità destinate anche alla Polizia Stradale, Ferroviaria e agli uffici dedicati all'immigrazione

La provincia di Cosenza potrà contare su 58 nuovi agenti di Polizia grazie al piano di assegnazioni predisposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il mese di luglio 2026. Si tratta della quota più consistente tra quelle destinate alle province calabresi e rappresenta un rafforzamento degli organici delle articolazioni della Polizia di Stato presenti sul territorio.

Complessivamente sono 171 le nuove unità assegnate alla Calabria. La distribuzione interesserà tutte le province della regione, ma è quella cosentina a beneficiare del numero più elevato di nuovi ingressi, con un piano che coinvolge Questura, commissariati, uffici specializzati e reparti operativi.

Il dettaglio delle assegnazioni di Polizia alla provincia di Cosenza

Secondo il piano predisposto dal Ministero dell'Interno, alla provincia di Cosenza saranno destinati complessivamente 58 nuovi agenti di Polizia, distribuiti tra diverse strutture operative. Alla Questura di Cosenza arriveranno cinque nuove unità, mentre altre due saranno assegnate all'Ufficio Immigrazione. Il potenziamento riguarderà anche i commissariati territoriali, con due agenti destinati al Commissariato di Castrovillari, due al Commissariato di Corigliano-Rossano e due al Commissariato di Paola.

La parte più significativa delle assegnazioni interessa il Commissariato di Diamante, che riceverà complessivamente 35 unità. Di queste, tredici erano già state anticipate nei mesi scorsi nell'ambito delle precedenti assegnazioni, mentre le restanti completano il piano previsto per il presidio dell'Alto Tirreno cosentino. Il rafforzamento coinvolgerà inoltre le specialità della Polizia di Stato, con cinque nuovi agenti destinati alla Polizia Stradale e altre cinque unità assegnate alla Polizia Ferroviaria.

Un rafforzamento che interessa l'intero sistema della sicurezza

L'incremento degli organici consentirà di sostenere le attività svolte quotidianamente dagli uffici della Polizia di Stato nella provincia di Cosenza, sia sotto il profilo della prevenzione e del controllo del territorio sia per quanto riguarda i servizi specialistici. Il potenziamento della Questura e degli uffici dedicati all'immigrazione punta a migliorare la capacità operativa delle strutture amministrative e investigative, mentre il rafforzamento dei commissariati territoriali risponde alle esigenze delle diverse aree della provincia. Anche la Polizia Stradale e la Polizia Ferroviaria potranno beneficiare dell'arrivo di nuovo personale, con l'obiettivo di garantire un maggiore supporto alle attività di vigilanza sulle principali arterie stradali e lungo la rete ferroviaria del territorio.

Oltre ai 58 nuovi agenti di Polizia destinati alla provincia di Cosenza, il piano del Dipartimento della Pubblica Sicurezza prevede 15 unità per la provincia di Catanzaro, 9 per Crotone, 51 per Reggio Calabria e 38 per Vibo Valentia.

Nel dettaglio, a Catanzaro sono previste assegnazioni alla Questura, all'Ufficio Immigrazione e alla Polizia Postale. Reggio Calabria riceverà rinforzi destinati anche ai commissariati di Cittanova, Condofuri e Taurianova, oltre che al Reparto Mobile, alla Polizia Ferroviaria, al Sisco e agli uffici tecnici di supporto. A Vibo Valentia le nuove unità saranno distribuite tra Questura, Ufficio Immigrazione, Commissariato di Tropea e Scuola Allievi Agenti, mentre Crotone vedrà il potenziamento della Questura, dell'Ufficio Immigrazione e della Polizia Postale.

Il piano per la provincia di Cosenza

Con 58 nuove assegnazioni, la provincia di Cosenza è quella che riceve il maggiore incremento di personale nell'ambito del piano regionale relativo a luglio 2026. La distribuzione tra Questura, commissariati territoriali e reparti specializzati mira a rafforzare la presenza della Polizia di Stato nelle diverse articolazioni operative, garantendo un incremento degli organici destinati ai servizi svolti quotidianamente sul territorio.