La frazione San Nicola ha ospitato un'insolita serata dedicata allo street food di mare. L'iniziativa del Comitato San Nicola in Festa ha richiamato visitatori anche dai comuni vicini

“Ci vorrebbe il mare”. E mare sia, almeno per una sera, anche ad Aprigliano. Niente spiaggia né ombrelloni, naturalmente, ma i sapori della costa, sì, con la prima Sagra del Pesce organizzata dal Comitato San Nicola in Festa e patrocinata dall'Amministrazione comunale. Per l'occasione, l’area che affianca i campi da tennis della frazione San Nicola si è trasformata in un luogo accogliente dedicato allo street food di mare. I volontari del comitato si sono rimboccati le maniche per allestire gli spazi e far gustare sapori che di solito non si incontrano facilmente ai piedi della Presila.

«L'idea è nata dal desiderio di creare qualcosa di nuovo, di originale. Un evento fuori contesto per suscitare maggiore curiosità. È partita come una sfida, che speriamo di aver superato», racconta il presidente del Comitato San Nicola in Festa, Roberto Borrelli. E infatti l’evento ha suscitato interesse anche oltre i confini della frazione, con la presenza di alcuni visitatori arrivati dai paesi vicini e da Cosenza, accanto agli abitanti di Aprigliano. La selezione musicale del cantante Angelo Perri ha intrattenuto e coinvolto gli ospiti nel corso della serata, alternando brani moderni ai grandi classici della tradizione popolare. Ai passi di tango e di mazurca, si alternavano quelli dei partecipanti diretti ai propri tavoli per gustare le specialità protagoniste della serata. Tra tutte il celebre “cuoppo di pesce”, caratteristico cartoccio dello street food napoletano contenente una fragrante frittura mista.

«La preparazione del cibo è stata la fase più complessa e impegnativa da gestire. Ma siamo ragazzi volenterosi e crediamo di essere riusciti nel nostro obiettivo: garantire la qualità dei prodotti serviti». Il comitato San Nicola in Festa, costituito di recente, è formato da undici componenti che hanno seguito direttamente ogni fase dell'organizzazione, dagli allestimenti alla gestione della serata.

«Insieme ad Assunta C., Lidia F., Francesco D.L., Valeria A., Sandro C., Michele F., Marcello M., Francesco M., Nicola B. e Giuseppe V., che desidero ringraziare, abbiamo lavorato con impegno e dedizione, senza badare agli orari né ai giorni di riposo. Anche le nostre famiglie sono state coinvolte in questo percorso», ha spiegato, indicando poi lo spirito di collaborazione e il piacere di stare insieme come il vero valore aggiunto dell'attività associativa. Soddisfatto anche il sindaco Alessandro Porco, che ha evidenziato il ruolo svolto da associazioni e comitati nel promuovere occasioni di aggregazione.

«L'Amministrazione comunale sostiene questa iniziativa, così come quelle promosse dalle altre associazioni e dagli altri comitati, perché quando i cittadini decidono di mettersi in gioco si crea una forza positiva per l'intera comunità», ha dichiarato, rivolgendo infine i complimenti al Comitato San Nicola in Festa per il lavoro svolto. L'attività del sodalizio, però, non si fermerà con la sagra del pesce. Il prossimo appuntamento è fissato per il 1° agosto, con lo spettacolo dei professionisti della Disco Mix Tarantella. In cantiere anche altre iniziative, tra cui un evento dedicato ai più piccoli, che saranno presentate nelle prossime settimane attraverso i canali social del comitato.