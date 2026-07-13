La Commissione Cultura approva all'unanimità la proposta di intitolare una strada a Michele Allegrini. Franz Caruso: “Con lui l'esempio di una città che partecipa”

"Ho accolto con convinzione e favore la proposta di intitolare una strada a Michele Allegrini, non soltanto perché si rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia di Cosenza, ma anche perché il suo esempio richiama un modo di vivere la città che oggi abbiamo il dovere di recuperare".

Con queste parole il Sindaco Franz Caruso ha aperto il suo intervento nel corso della seduta della Commissione Cultura, presieduta da Mimmo Frammartino, chiamata ad esaminare la proposta di intitolare un luogo pubblico della città a Michele Allegrini.

La petizione è stata consegnata al Sindaco da Ermanna Carci Greco, alla quale è stata anche conferita una targa di riconoscimento per l'impegno profuso a favore della comunità cosentina e calabrese. Alla seduta hanno partecipato, tra gli altri, Elio Pasqua, Peppuccio De Napoli e Raffaele Salatino, intervenuti per ricordare la figura di Allegrini e sostenere la proposta. Presenti anche la moglie Giuseppina e la figlia Beatrice Allegrini.

Nel suo intervento Franz Caruso ha sottolineato come Michele Allegrini rappresenti un esempio di partecipazione civile e di impegno al servizio della città.

“Michele aveva le sue idee politiche, ma questo non gli impediva di collaborare con le istituzioni nell'interesse della comunità. Rappresentava quella borghesia cittadina impegnata nel sociale, nelle professioni, nelle associazioni e nelle istituzioni. Una presenza che oggi deve tornare ad essere protagonista insieme a tutte le altre componenti della società. Una città cresce solo nell'equilibrio delle sue rappresentanze e nella partecipazione di tutti. È anche questo il significato dell'intitolazione a Michele Allegrini”.

Il Primo Cittadino ha ricordato il lungo rapporto di amicizia che lo lega ad Ermanna Carci Greco e ha spiegato di aver condiviso fin da subito la proposta, avanzata inizialmente da Peppuccio De Napoli e successivamente sostenuta dal comitato promotore.

“Oggi sono ancora più convinto di quella scelta – ha aggiunto – perché la proposta arriva all'unanimità dalla Commissione Cultura e si inserisce nel percorso che questa Amministrazione sta portando avanti per valorizzare la toponomastica cittadina come strumento di memoria collettiva”.

A questo proposito, Franz Caruso ha ricordato il progetto promosso insieme al consigliere delegato alla Pubblica Istruzione, Aldo Trecroci, per far conoscere ai cittadini, in particolare ai più giovani, la storia delle personalità cui sono dedicate le strade della città.

Ricordando Michele Allegrini, il Sindaco Franz Caruso lo ha definito “un autentico ambasciatore della bellezza”, capace di rendere prestigiosa Cosenza attraverso la sua attività imprenditoriale e di distinguersi per eleganza, sensibilità e umanità.

Ha inoltre ricordato il suo importante impegno nel mondo dello sport, come gentleman driver e come presidente dell'Automobile Club di Cosenza e dello Sporting Club di Contrada Rosario, e la realizzazione degli ostelli di Lorica e Cirella, opere, queste ultime, che hanno rappresentato per anni un punto di riferimento per il turismo calabrese.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Mimmo Frammartino, che ha sottolineato come l'iniziativa “tocchi da vicino l'identità, la memoria storica e il tessuto civile della nostra città, valorizzando figure che hanno contribuito alla sua crescita”.