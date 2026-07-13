È stato individuato e arrestato nel giro di poche ore il presunto autore del furto della collana in oro e pietre preziose sottratta dalla statua della Madonna del Carmelo, al termine della processione che si era svolta nella mattinata di ieri a Lungro.

L'intervento dei Carabinieri è scattato subito dopo la segnalazione del furto avvenuto all'interno della Cattedrale di San Nicola di Mira, sede dell'Eparchia di Lungro. Il prezioso monile, di particolare valore religioso oltre che materiale, era stato asportato dalla statua della Madonna pochi istanti dopo il rientro della processione lungo le vie del centro arbëresh.

Le indagini, condotte dai militari della Stazione di Lungro, si sono concentrate immediatamente sull'analisi delle immagini dell'impianto di videosorveglianza, che hanno consentito di identificare il presunto responsabile: un ventenne del posto, già noto alle forze dell'ordine.

Le ricerche sono proseguite senza sosta fino alla notte successiva, quando il giovane è stato rintracciato e arrestato a San Lorenzo del Vallo. Contestualmente i Carabinieri hanno recuperato la collana, che nel frattempo sarebbe stata ceduta a un altro uomo del posto, denunciato in stato di libertà con l'accusa di ricettazione.

Il prezioso gioiello è stato immediatamente restituito all'Eparca di Lungro. Il ventenne, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato arrestato in flagranza con l'accusa di furto aggravato e trasferito nella Casa circondariale di Castrovillari, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Come previsto dalla normativa, si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l'indagato è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.