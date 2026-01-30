Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: verifiche congiunte su pubblici esercizi e attività di intrattenimento

Scattano controlli più stringenti su pubblici esercizi, locali di intrattenimento e attività di pubblico spettacolo nel territorio cosentino. La linea operativa è stata definita durante il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito in Prefettura di Cosenza, con l’obiettivo di rafforzare in via preventiva le verifiche su agibilità, capienza e misure di sicurezza.

L’incontro è stato presieduto dal prefetto Rosa Maria Padovano e convocato per dare attuazione alle indicazioni contenute nella direttiva del Ministero dell’Interno del 19 gennaio. Attorno al tavolo si sono confrontati i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, i rappresentanti dell’Ispettorato territoriale del lavoro, del Comune capoluogo, dell’Ente Provincia e delle associazioni di categoria.

Nel corso della riunione è stato evidenziato come recenti eventi internazionali abbiano imposto una riflessione ulteriore sugli standard di prevenzione. Il prefetto ha richiamato la necessità di «mantenere un livello di attenzione alto e costante, al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori e degli avventori», sottolineando il ruolo di ciascun soggetto istituzionale coinvolto nei controlli.

Il piano prevede attività ispettive mirate e congiunte per verificare il rispetto delle norme su uscite di sicurezza, materiali impiegati, limiti di affollamento e condizioni strutturali dei locali destinati a spettacoli e trattenimenti. Le verifiche riguarderanno anche quei pubblici esercizi che, pur nati per somministrazione di cibi e bevande, ospitano in modo occasionale eventi con presenza numerosa di persone, per evitare aggiramenti delle regole più rigorose previste per il pubblico spettacolo.

Un ruolo tecnico centrale viene assegnato alle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, chiamate a intensificare le attività di controllo e valutazione. Parallelamente, è stato sollecitato l’impegno dei sindaci del territorio sul fronte di impulso, vigilanza e monitoraggio, attraverso una specifica raccomandazione trasmessa dalla Prefettura.

Durante il vertice è stata registrata la disponibilità di tutte le componenti presenti a rafforzare le operazioni coordinate. In particolare, le associazioni di categoria hanno assicurato «collaborazione totale in termini di informazione, sensibilizzazione e formazione» verso gli operatori, anche per contrastare fenomeni di abusivismo e irregolarità. Il pacchetto di controlli sicurezza locali sarà attuato nelle prossime settimane con interventi programmati su tutto il territorio provinciale.