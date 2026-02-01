Proseguono le attività di controllo nei locali di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi della città di Cosenza, in attuazione delle indicazioni emerse nel corso della riunione presieduta dal Prefetto della provincia di Cosenza, dottoressa Rosa Maria Padovano. L’obiettivo è quello di rafforzare le verifiche in materia di sicurezza, con particolare riferimento all’agibilità dei locali, alla capienza massima consentita, alle uscite di emergenza e ai materiali utilizzati, soprattutto nei luoghi occasionalmente interessati da un’elevata affluenza di persone.

Nei giorni scorsi il personale della Polizia Municipale ha effettuato una serie di controlli mirati presso alcuni locali del centro cittadino, dove erano in corso intrattenimenti musicali privi delle prescritte autorizzazioni. A seguito degli accertamenti sono state elevate sanzioni nei confronti dei titolari non in regola e sono stati redatti rapporti di sopralluogo trasmessi al Comando dei Vigili del Fuoco e all’Ispettorato del Lavoro per gli ulteriori controlli di competenza. La documentazione è stata inoltre inviata al Settore Attività Economiche e Produttive del Comune, affinché vengano adottati i provvedimenti di chiusura temporanea previsti dalla normativa.

La legislazione vigente prevede sanzioni amministrative e penali per chi non rispetta le norme in materia di sicurezza: dalle sanzioni pecuniarie per l’allestimento di sale da ballo senza licenza, fino all’arresto fino a sei mesi e all’ammenda per l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo in assenza delle necessarie prescrizioni di sicurezza.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, interessando in particolare le aree della movida cittadina, in linea con le recenti direttive del Ministero dell’Interno e anche alla luce dei tragici eventi verificatisi recentemente a Crans-Montana.

«La sicurezza dei cittadini, dei lavoratori e degli avventori dei locali – dichiara il sindaco Franz Caruso – è una priorità assoluta per questa Amministrazione. I controlli non hanno finalità punitive, ma preventive: vogliamo garantire che il divertimento e la socialità si svolgano nel pieno rispetto delle regole e senza mettere a rischio l’incolumità delle persone. La legalità e la tutela della vita umana vengono prima di tutto».

L’Amministrazione comunale ribadisce, infine, la volontà di continuare con determinazione l’azione di vigilanza, affinché la movida cittadina possa rappresentare un’opportunità di crescita e aggregazione, nel rispetto delle norme e della sicurezza collettiva.