PHOTO
La polizia locale di Cosenza ha interdetto il transito veicolare nel sottopassaggio che congiunge Via Pasquale Rossi allo svincolo autostradale a causa di una profonda buca nell'asfalto che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza degli automobilisti. Allertato il servizio manutenzione del Comune per la riparazione. Già nella mattinata di domani, 22 dicembre, la strada dovrebbe essere sistemata e riaperta al traffico.