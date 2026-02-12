Le macerie hanno occupato una parte consistente della carreggiata, rendendo impossibile il transito e creando una situazione di potenziale pericolo anche per il rischio di ulteriori cedimenti della struttura rimasta in piedi

Un crollo a Rose nel pomeriggio di oggi, 12 febbraio 2026, riaccende l’allarme maltempo nel territorio della provincia di Cosenza. Un fabbricato in muratura mista ha ceduto parzialmente lungo via San Giovanni, l’arteria che collega i plessi scolastici del centro alla viabilità principale di viale Rocco Docimo.

Le macerie hanno occupato una parte consistente della carreggiata, rendendo impossibile il transito e creando una situazione di potenziale pericolo anche per il rischio di ulteriori cedimenti della struttura rimasta in piedi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco che, insieme al personale comunale, hanno provveduto a transennare l’area e a inibirne l’accesso.

Alla luce dell’ostruzione della strada – già interessata dall’ordinanza contingibile e urgente n. 06/2026 – il Comune di Rose ha ritenuto impossibile garantire l’accesso in sicurezza agli edifici scolastici dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado situati nel centro.

Con ordinanza n. 07/2026, firmata dal vice sindaco ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs 267/2000, è stata disposta la chiusura dei plessi e la sospensione delle attività didattiche per venerdì 13 febbraio 2026.

Il cedimento si inserisce in un contesto di fragilità diffusa del territorio, già messo a dura prova dalle abbondanti precipitazioni legate ai cicloni Ulrike e Nils. Le piogge persistenti delle ultime settimane hanno saturato i terreni, aumentando il rischio di smottamenti e dissesti in diversi centri del Cosentino.