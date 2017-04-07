Il processo contro la cosca Piromalli e i due gruppi imprenditoriali, operanti nei grandi appalti pubblico, Bagalà e Barbieri, inizierà il prossimo 18 aprile davanti al gup Distrettuale di Reggio Calabria, Olga Tarzia. E’ la data in cui prenderà al via l’udienza preliminare, dove la Direzione Distrettuale Antimafia reggina chiederà il rinvio a giudizio di
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Il processo contro la cosca Piromalli e i due gruppi imprenditoriali, operanti nei grandi appalti pubblico, Bagalà e Barbieri, inizierà il prossimo 18 aprile davanti al gup Distrettuale di Reggio Calabria, Olga Tarzia.
E’ la data in cui prenderà al via l’udienza preliminare, dove la Direzione Distrettuale Antimafia reggina chiederà il rinvio a giudizio di tutti gli indagati coinvolti nell’inchiesta “Cumbertazione”.
Rischiano il processo Luigi Bagalà, Giuseppe Bagalà, Francesco Bagalà (1977), Francesco Bagalà (1990), Giorgio Morabito, Pasquale Rocco Nicoletta, Angela Nicoletta, Carlo Cittadini, Giorgio Ottavio Barbieri, Gianluca Scali, Domenico Gallo, Cristiano Zuliani, Ettore Della Fazia, Francesco Migliore, Filippo Migliore, Alessio La Corte, Vito La Greca, Santo Fedele, Francesco Fedele, Bruno Polifroni, Rocco Leva, Bruno Madaffari, Maria Vittoria Plastina, Emilio Cipolla, Domenico Coppola, Angelo Zurzolo, Gaspare Castiglione, Mirko Pellegrini, Giacomo Morabito, Roberto di Paola, Antonino Quattrone, Antonino Gioffrè, Francesco Marcellini, Vincenzo Raso, Bruno Iaria, Giuseppe Antonio Currenti, Paolo Speziale, Domenico Auddino, Mariano Arena, Santo Gagliostro, Luigi Macrì, Roberto Bassman, Domenico Maugeri e Vincenzo Polifroni.
Non sono presenti nella richiesta di rinvio a giudizio le posizioni di Giuseppe Rigoli e Raffaele Zangari.
Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Caterina Sonia Pellicanò, Eugenio Naccarato, Giuseppe Bruno, Guido Contestabile, Antonio Managò, Marco Gemelli, Francesco Mazza, Paolo Spalletta, Francesco De Marzo, Domenico Ascrizzi, Gianfranco Parenti, Gianluca Gullotta, Antonino Napoli, Armando Veneto, Andrea Alvaro, Antonio Speziale, Eugenio Longo, Giampaolo Filiani, Oliviero De Carolis Villars, Andrea Corsetti, Antonio Amazzone, Simona Barletta, Danilo Ramagnino, Gianluca Tognozzi, Nico D’Ascola, Renato Vigna, Santo Surace, Patrizia Surace e Domenico Alvaro. (a. a.)