In corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione le responsabilità dei singoli e le cause che hanno portato alla violenta lite che ha visto protagonista un gruppo di pakistani

Non sono due ma tre le persone rimaste ferite da arma da taglio nella violenta rissa avvenuta nella notte a Corigliano Rossano. Tutti i feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale di Rossano, dove hanno ricevuto le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto e avviato gli accertamenti.

Al termine delle indagini, nove persone, tutte di nazionalità pakistana, sono state denunciate a piede libero. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione le responsabilità dei singoli e le cause che hanno portato alla rissa.