Non sono due ma tre le persone rimaste ferite da arma da taglio nella violenta rissa avvenuta nella notte a Corigliano Rossano. Tutti i feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale di Rossano, dove hanno ricevuto le cure necessarie.

Cronaca

Corigliano Rossano, tre pakistani accoltellati in strada: denunciati nove connazionali  

Matteo Lauria
Corigliano Rossano, tre pakistani accoltellati in strada: denunciati nove connazionali

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto e avviato gli accertamenti.

Al termine delle indagini, nove persone, tutte di nazionalità pakistana, sono state denunciate a piede libero. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione le responsabilità dei singoli e le cause che hanno portato alla rissa.