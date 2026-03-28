VIDEO | Operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria. Uno degli indagati è ritenuto vicino alla cosca Molè

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, accusate di detenzione e vendita di armi da guerra, armi comuni e armi clandestine.

L’operazione, sviluppata nell’area della Piana di Gioia Tauro, si inserisce in un più ampio contesto investigativo che coinvolge anche uno dei cartelli criminali egemoni nel territorio. Uno degli indagati è infatti ritenuto vicino alla cosca Molè.

I dettagli dell'inchiesta saranno illustrati stamattina dal procuratore Giuseppe Borrelli nel corso di una conferenza stampa al Comando provinciale della Guardia di Finanza.