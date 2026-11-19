Regione e Comuni si sono costituiti parte civile nel procedimento per disastro ambientale dopo l'incidente del giugno 2023. Legambiente denuncia l'assenza del dicastero guidato da Pichetto Fratin e chiede un intervento prima dell'udienza del 14 dicembre

I Comuni e la Regione ci sono, il ministero dell’Ambiente – almeno per il momento – no. È il circolo di Legambiente Nicà APS – Scala Coeli ad aggiornare sullo stato del processo per disastro ambientale istruito al Tribunale di Castrovillari dopo l’incidente nella discarica di Scala Coeli.

«Apprendiamo – si legge in una nota degli ambientalisti – che i Comuni di Scala Coeli, Crucoli, Cariati e Calopezzati, unitamente alla Regione Calabria, hanno formalizzato la propria costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento giudiziario in corso presso il Tribunale di Castrovillari, relativo allo sversamento di oltre 15.000 metri cubi di percolato nei corsi d’acqua e in mare, provocato dall’incidente verificatosi il 22 giugno 2023 presso la discarica di Scala Coeli. Nei giorni scorsi abbiamo inoltre contattato il sindaco di Terravecchia, Paolo Pignataro, il quale ci ha riferito che anche il proprio Comune intende costituirsi parte civile nel processo, aggiungendosi così agli enti che hanno deciso di intraprendere questa iniziativa a tutela del territorio e delle proprie comunità. Abbiamo invece appreso con stupore che, ad oggi, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica non avrebbe ancora formalizzato la propria costituzione di parte civile».

Per il circolo di Legambienta la circostanza «desta forte preoccupazione, soprattutto considerando il ruolo istituzionale del Ministero, al quale compete la legittimazione a richiedere il risarcimento del danno ambientale in senso stretto. A oggi, dunque, il Dicastero risulterebbe l’unico soggetto istituzionale di rilievo a non aver ancora formalizzato la propria presenza nel procedimento per tutelare direttamente l'interesse pubblico al risarcimento del danno ambientale».

Un’assenza che per gli ambientalisti va «chiarita» e non può «passare inosservata. Di fronte a un episodio di tale gravità, che ha interessato corsi d'acqua e ambiente marino, la tutela del patrimonio naturale e il riconoscimento delle responsabilità ambientali devono rappresentare una priorità. Auspichiamo pertanto che il Ministero provveda a depositare la propria istanza di costituzione di parte civile già in occasione della prossima udienza, fissata per il 14 dicembre, considerato che, secondo quanto appreso, il giudice non ha ancora dichiarato aperto il dibattimento».

Gli attivisti del circolo chiedono «a tutti i parlamentari eletti nella nostra circoscrizione di attivarsi con urgenza presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di presentare un’interrogazione parlamentare al Ministro Gilberto Pichetto Fratin, affinché vengano chiarite le ragioni della mancata costituzione di parte civile e sia verificata la possibilità di un tempestivo intervento del Dicastero nel procedimento. Non possiamo permettere – dicono – che, proprio nel processo relativo a uno dei più gravi episodi di inquinamento ambientale che hanno interessato il nostro territorio, venga meno il presidio istituzionale deputato alla tutela del danno ambientale.

La difesa dell’ambiente non può fermarsi ai confini dei singoli Comuni: è una responsabilità collettiva che chiama in causa tutte le istituzioni, a partire dallo Stato».