I firmatari hanno inviato la segnalazione a Comune, Carabinieri, Forestali e Polizia municipale. Chiesti interventi urgenti per la rimozione dei rifiuti e controlli periodici sulla zona che si trova lungo la strada di San Cataldo

Un esposto formale per denunciare il perdurante abbandono illecito di rifiuti lungo la strada San Cataldo, ad Acri, è stato presentato da alcuni cittadini residenti nel Rione Padia. La segnalazione è stata indirizzata al Comune di Acri – Ufficio Ambiente, al Comando dei Carabinieri di Acri, alla Stazione dei Carabinieri Forestali e al Comando dei Vigili urbani. Nel documento viene indicata in particolare la zona della curva immediatamente successiva alla cappellina della “Conicella”, dove, secondo quanto denunciato dai residenti, da tempo si verifica l’abbandono di rifiuti di diversa natura.

«È consolidata una discarica abusiva contenente materiali eterogenei: rifiuti domestici, scarti edili, ingombranti e altri materiali potenzialmente pericolosi», scrivono i cittadini nell’esposto. La situazione, viene evidenziato, sarebbe già stata oggetto di ripetute segnalazioni nel corso degli anni. «Nonostante alcuni interventi di rimozione, il fenomeno continua a ripetersi ciclicamente», sottolineano i firmatari, chiedendo un intervento che non si limiti alla sola rimozione dei rifiuti. Nell’esposto viene inoltre evidenziato che l’abbandono dei materiali «costituisce una violazione delle norme ambientali vigenti, arreca un grave danno al territorio, compromette il decoro urbano» e, secondo i cittadini, «espone la cittadinanza a rischi igienico-sanitari e rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione».

Tra le richieste rivolte alle autorità competenti c’è innanzitutto la bonifica immediata dell’area, con la completa rimozione dei rifiuti presenti. I cittadini chiedono inoltre «accertamento di responsabilità mediante controlli mirati e attività di indagine» e l’applicazione delle sanzioni previste nei confronti degli eventuali responsabili. Nell’elenco delle richieste anche l’attivazione di «misure preventive e deterrenti quali sorveglianza, segnaletica, barriere fisiche o sistemi di monitoraggio», oltre a controlli periodici per evitare il ripristino della discarica.

All’esposto è stata allegata una documentazione fotografica che, secondo i firmatari, mostra «lo stato attuale dell’area». L’obiettivo dichiarato dai cittadini è ottenere un intervento urgente e duraturo: «Si chiede che le autorità competenti intervengano con urgenza e adottino provvedimenti concreti e duraturi, necessari per la tutela dell’ambiente, della salute pubblica e della dignità del territorio».