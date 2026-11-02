La Corte dei Conti della Calabria conferma la responsabilità per colpa grave di sei ex amministratori del Comune di Belvedere Marittimo per il dissesto finanziario dichiarato il 30 ottobre 2019. Con la sentenza numero 322/2026, depositata il 26 ottobre, i giudici contabili hanno deciso sulle opposizioni presentate contro il precedente decreto sanzionatorio del novembre 2024, confermando gli addebiti e rideterminando al ribasso alcune delle sanzioni pecuniarie.

Una vicenda annosa

La vicenda riguarda la gestione economica e finanziaria dell'ente nel periodo compreso tra il 2010 e il 2018. A essere chiamati a rispondere sono l'ex sindaco Enrico Granata e cinque ex assessori: Mario D'Aprile, Vincenzo Spinelli, Vincenzo Cristofaro, Carlo Cesario e Francesca Impieri.

Le sanzioni stabilite ammontano complessivamente a 79.789,35 euro, da versare al Comune. Gli importi sono differenti in relazione alle singole posizioni: la cifra più elevata è quella a carico dell'ex sindaco Enrico Granata, chiamato a versare 47.438,60 euro. Seguono Vincenzo Spinelli con 11.859,80 euro, Vincenzo Cristofaro e Carlo Cesareo con 5.929,85 euro ciascuno, Francesca Impieri con 5.336,85 euro e Mario D'Aprile con 3.294,40 euro.

La Corte ha inoltre condannato i sei amministratori, in solido, al pagamento delle spese di giudizio.

Le motivazioni della Corte

Al centro della pronuncia c'è la ricostruzione di una situazione finanziaria compromessa da tempo e, secondo i giudici, aggravata nel corso degli anni senza l'adozione di misure correttive sufficientemente efficaci.

Tra gli elementi evidenziati figurano la scarsa capacità di riscossione delle entrate comunali, il ricorso alle anticipazioni di liquidità, le criticità nella gestione dei residui e dei debiti fuori bilancio e la mancata attuazione delle prescrizioni formulate dagli organi di controllo.

Il primo allarme già nel 2012

La Corte richiama in particolare gli allarmi già emersi nel 2012, quando la Sezione regionale di controllo aveva segnalato problemi nella riscossione dei tributi, nella verifica dei crediti iscritti in bilancio e nella gestione delle passività dell'ente. Ulteriori criticità erano state riscontrate negli esercizi successivi, anche attraverso i pareri dell'organo di revisione.

La situazione era poi emersa con tutta la sua gravità nella fase che precedette la dichiarazione di dissesto. Dalla relazione del responsabile del servizio economico-finanziario del 22 ottobre 2019 risultava una massa debitoria di 14.460.719,70 euro. Il disavanzo complessivo da ripianare, considerando anche i debiti fuori bilancio e le ulteriori passività prive di copertura, era stato quantificato in oltre 18,2 milioni di euro.

Per la Corte gli ex amministratori sapevano

Secondo il collegio contabile, gli amministratori erano a conoscenza delle difficoltà finanziarie e avrebbero dovuto adottare interventi concreti per correggere gli squilibri, verificandone anche l'effettiva efficacia. Non sarebbe stato sufficiente, quindi, limitarsi ad approvare atti o programmare misure di risanamento senza verificarne i risultati.

La responsabilità, secondo il principio richiamato nella decisione, non presuppone che ciascun amministratore abbia provocato autonomamente il dissesto: rileva anche il contributo causale che, attraverso condotte commissive od omissive, abbia favorito o aggravato la crisi dell'ente.

Le sanzioni rideterminate

La sentenza ha accolto parzialmente alcune delle opposizioni, intervenendo sulla quantificazione delle sanzioni senza far venir meno l'accertamento della responsabilità.

In particolare, per Enrico Granata la somma è stata ridotta da 68.522,76 a 47.438,60 euro; per Vincenzo Spinelli da 17.788,65 a 11.859,80 euro; per Francesca Impieri da 10.673,70 a 5.336,85 euro. Per gli altri tre amministratori gli importi sono rimasti invariati rispetto al precedente provvedimento.

La replica di Impieri: «Annuncio appello»

Tra i destinatari della pronuncia figura anche Francesca Impieri, oggi vicesindaca di Belvedere Marittimo, che ha affidato a una dichiarazione pubblicata sul proprio profilo Facebook la sua replica alla decisione.

L'ex assessora al Turismo, in carica dal 2014 al 2018, annuncia il ricorso davanti alla Corte Centrale dei Conti a Roma e sottolinea che la sanzione nei suoi confronti è stata dimezzata rispetto alla richiesta iniziale della Procura.

Impieri contesta la ricostruzione delle responsabilità e sostiene che molte delle criticità finanziarie richiamate nella pronuncia risalgano ad anni precedenti al suo mandato.«La mia delega assessorile era circoscritta principalmente al settore del turismo e non comprendeva la gestione complessiva della finanza e della contabilità dell'ente», afferma, rivendicando inoltre le iniziative intraprese durante il proprio incarico per contrastare l'evasione dei tributi locali, dall'Imu alla Tari, fino al servizio idrico e all'imposta di soggiorno.

«Nessuna condotta dolosa»

Impieri contesta anche che sia stato dimostrato un suo specifico contributo al dissesto: «In sentenza non è stata dimostrata alcuna condotta dolosa o di colpa grave specificamente riconducibile al mio operato, né un apporto causale determinante al verificarsi del dissesto, elementi questi che saranno oggetto di esame in appello».

Ed ancora: «La sentenza non contiene alcun dispositivo che disponga le mie dimissioni dalla carica di assessore. La sentenza non dichiara la mia incandidabilità e/o ineleggibilità», dichiara in ultimo, richiamando la disciplina dell'articolo 248 del Tuel e la questione di legittimità costituzionale sollevata dai propri legali.