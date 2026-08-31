Mercoledì 2 settembre a Castiglione Cosentino la presentazione alla stampa della rassegna in programma dal 9 al 12 settembre. Dopo l’incontro, degustazione di cuddruriaddri e musica con Paco Aiello

Un “buco” da raccontare e un cuddruriaddru da mangiare. È da qui che parte la XIX edizione di “Parole sott’olio”, la rassegna promossa dal Comune di Castiglione Cosentino e dall’Associazione PALMO, che quest’anno sceglie come tema “U Grupu”.

La presentazione alla stampa è in programma mercoledì 2 settembre alle 18.30 in piazza Mario Marsico, di fronte al Municipio. Sarà l’occasione per illustrare il programma, gli appuntamenti e le novità dell’edizione 2026, che si svolgerà dal 9 al 12 settembre.

“U Grupu”, letteralmente il “buco”, diventa tema, metafora e filo conduttore dell’intera rassegna, giocando su un’immagine semplice ma capace di prestarsi a molte letture.

Dopo la presentazione, spazio anche al gusto con una degustazione offerta dal sindaco e dall’organizzazione al Bar del Corso. Protagonisti saranno i cuddruriaddri, il tradizionale fritto calabrese “con il buco”, scelto come simbolico assaggio dell’edizione.

Ad accompagnare la serata sarà la musica del piano bar di Paco Aiello.

L’evento è aperto a tutti.

E il claim finale riassume perfettamente lo spirito dell’iniziativa: «Un buco da presentare, un cuddruriaddru da mangiare».