Il presidente della Camera penale interviene dopo le precisazioni della presidente del Tribunale Loredana De Franco: «Prendo atto con vivo entusiasmo»
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«Le cancellerie della sezione penale del Tribunale di Cosenza, in forza del nuovo ordine di servizio dell’Ufficio di Presidenza, continueranno a restare aperte per le quattro ore giornaliere previste per legge». È il passaggio centrale della replica di Roberto Le Pera, presidente della Camera penale di Cosenza, contattato dalla redazione dopo il comunicato della presidente del Tribunale Loredana De Franco sul funzionamento del Front Office penale.
Le Pera accoglie favorevolmente il chiarimento sull’accesso agli uffici e sulla funzione aggiuntiva del servizio di prenotazione.
«Prendo atto, con vivo entusiasmo, della ufficialità data dalla Presidente del Tribunale tramite la vostra testata: le cancellerie della sezione penale del Tribunale di Cosenza, in forza del nuovo ordine di servizio dell’Ufficio di Presidenza, continueranno a restare aperte per le quattro ore giornaliere previste per legge. E in più sarà previsto un servizio di front office per chiunque vorrà fruirne».