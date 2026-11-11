Il segnale più concreto del nuovo corso del trasporto pubblico locale dell’area urbana cosentina, transitato da Amaco a Cometra da poco più di un mese, è l’aumento dei ricavi, più che raddoppiati nelle ultime settimane, in virtù dei maggiori controlli scattati a bordo degli automezzi per il contrasto all’evasione tariffaria. Fino alla fine di settembre, secondo le stime dei responsabili del servizio, nove persone su dieci salivano sui mezzi senza pagare il biglietto. Adesso questa media si è abbassata. Solo lievemente però, per cui su questo aspetto c’è ancora molto da lavorare. L’altro obiettivo di breve-medio termine è quello di incrementare la velocità commerciale dei bus, per rendere il trasporto pubblico affidabile e quindi appetibile. Risponde a questa esigenza l’interlocuzione avviata con l’amministrazione di Palazzo dei Bruzi, poiché la buona volontà non basta: servono corsie preferenziali e naturalmente, la vigilanza sul rispetto dei percorsi riservati, per garantire puntualità ed efficienza degli spostamenti.

Posti di lavoro salvaguardati

Intanto però, il primo step, quello della salvaguardia dei posti di lavoro e di continuità delle attività, è stato raggiunto: «Anche degli operatori precedentemente impiegati per la gestione dei parcheggi a pagamento, nonostante questa attività non sia nei fatti ancora iniziata – spiega Aristide Vercillo, presidente di Cometra, che ha preso in mano i destini dell’ex municipalizzata – Nel frattempo questo personale è stato impiegato per i controlli a bordo. Devo dire – ha sottolineato ancora in una intervista rilasciata al nostro network – che questa fase iniziale della nuova gestione ha rispecchiato le nostre aspettative. Anzi, abbiamo registrato importanti segnali positivi non soltanto per quanto concerne gli incassi, ma anche nella capacità di superare le difficoltà legate anche alla burocrazia. Si tenga conto che siamo partiti praticamente da zero». Vercillo si riferisce anche, per esempio, alla voltura delle utenze ma anche delle intestazioni sui libretti di circolazione dei veicoli «motivo per il quale abbiamo dovuto espletare una serie di formalità al PRA (il pubblico Registro Automobilistico, ndr) che ci ha imposto di tenere fermi alcuni autobus. Adesso il parco macchine è pressoché al completo. Quindi sono ripresi anche i collegamenti a pieno regime con alcune frazioni che eravamo stati costretti a ridurre. Non solo – ha aggiunto il presidente di Cometra – Abbiamo una dotazione di nuovi mezzi elettrici di dimensioni ridotte che ci consentirà di ampliare la copertura territoriale del servizio, per raggiungere località non accessibili con gli autobus tradizionali».

Il nodo della sede

Per le ricariche Cometra si è dotata di impianti elettrici manuali. Le attività infatti, continuano a svolgersi nella ex sede Amaco di contrada Torrevecchia, inserita nel compendio immobiliare interessato dalla procedura di fallimento. «Una condizione che non ci consente di effettuare investimenti infrastrutturali – ha sottolineato il presidente di Cometra - L'auspicio è quello arrivare ad una definizione di questo assetto temporaneo così da poter programmare interventi di più lungo respiro». Si diceva delle interlocuzioni avviate con il comune di Cosenza per facilitare il passaggio dei mezzi pubblici: «Il servizio di trasporto non può essere slegato da una visione della mobilità cittadina che tenga conto anche del rispetto di alcune regole – dice ancora Vercillo - Con l'amministrazione siamo in contatto costante con la prospettiva di arrivare presto ad un modello valido da applicare, soprattutto nelle strade del centro. Naturalmente occorre anche la collaborazione degli automobilisti e dei cittadini in genere. Per cui ci affidiamo anche al loro senso civico».