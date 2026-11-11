Il Front Office penale del Tribunale di Cosenza continuerà a operare come servizio aggiuntivo di prenotazione, mantenendo le ordinarie modalità di accesso alle cancellerie. E non vi è stato alcuno scambio tra la modifica dell’organizzazione e la rinuncia dell’Ordine degli avvocati al ricorso davanti al TAR Calabria. Sono i punti centrali del comunicato firmato l’11 novembre dalla presidente del Tribunale, Loredana De Franco, che interviene sulle notizie diffuse nelle ultime settimane.

La Presidenza ricostruisce i provvedimenti adottati e il confronto con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, riportando la vicenda sul piano delle rispettive competenze istituzionali.

«La Presidenza non intende intervenire sulle valutazioni espresse nel dibattito pubblico, né alimentare contrapposizioni con l’Avvocatura, con la quale il confronto istituzionale costituisce elemento essenziale per il buon funzionamento del servizio giustizia. È tuttavia necessario correggere alcune informazioni che non trovano riscontro negli atti».

«Il provvedimento non prevedeva la chiusura delle cancellerie»

Il primo chiarimento riguarda il contenuto della misura organizzativa del 19 ottobre. La presidente contesta la ricostruzione secondo cui la consultazione dei fascicoli sarebbe stata consentita soltanto attraverso una prenotazione.

«In primo luogo, il provvedimento adottato dalla Presidenza in data 19 ottobre 2026 non prevedeva la chiusura delle cancellerie penali, né stabiliva che la prenotazione costituisse l’unica modalità di accesso ai fascicoli. Il modello organizzativo prevedeva, infatti, tre distinte modalità di accesso ai servizi: 1) il Front Office, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, attraverso il quale era possibile programmare la consultazione dei fascicoli e le altre attività mediante prenotazione; 2) l’accesso al Front Office senza alcuna preventiva prenotazione per le situazioni urgenti, indifferibili o comunque non programmabili, con particolare riguardo alle esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa; 3) una fascia quotidiana, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30, di accesso diretto alle singole cancellerie penali, senza necessità di prenotazione».

Gli orari richiamati si riferiscono dunque al modello delineato nel provvedimento del 19 ottobre. Su quella disciplina la Presidenza aggiunge:

«La rappresentazione, peraltro diffusa già prima dell’adozione del provvedimento e successivamente ripresa anche sulla stampa e sui social media, secondo cui la consultazione dei fascicoli sarebbe stata possibile esclusivamente su prenotazione, non corrispondeva pertanto al contenuto della misura organizzativa effettivamente adottata».

Il confronto del 29 ottobre e la scelta del COA

Il comunicato ripercorre poi la sequenza degli incontri. Con il provvedimento del 22 ottobre, la Presidenza aveva differito l’avvio della fase sperimentale del Front Office e invitato il Consiglio dell’Ordine a un tavolo di confronto.

La riunione si è svolta il 29 ottobre nell’Ufficio di Presidenza, alla presenza della presidente del Tribunale, del presidente e dell’Ufficio di Presidenza del COA e di un componente del Consiglio giudiziario. In quella sede, chiarite le modalità del servizio, De Franco aveva prospettato tre soluzioni organizzative.

«Tra tali soluzioni figurava espressamente quella di lasciare invariate le modalità e gli orari ordinari di accesso diretto alle cancellerie e di configurare il Front Office quale servizio aggiuntivo di prenotazione».

I rappresentanti dell’Ordine si erano riservati di sottoporre le opzioni al Consiglio. La scelta è arrivata nella seduta successiva:

«Nella successiva seduta del 3 novembre 2026, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha deliberato all’unanimità di richiedere l’adozione della terza delle soluzioni prospettate dalla Presidenza, ossia il mantenimento delle ordinarie modalità di accesso alle cancellerie accompagnato dal Front Office quale servizio aggiuntivo di prenotazione».

«Nessuno scambio» con la rinuncia al ricorso al TAR

La presidente dedica una parte del comunicato al rapporto tra la modifica organizzativa e il giudizio amministrativo promosso dal COA.

«Non vi è stato alcuno scambio tra l’adozione del nuovo assetto organizzativo da parte della Presidenza e la rinuncia del Consiglio dell’Ordine al ricorso proposto innanzi al TAR Calabria».

A sostegno della precisazione, De Franco richiama la cronologia: le tre soluzioni erano già state formulate dalla Presidenza il 29 ottobre, prima delle determinazioni assunte dall’Ordine il 3 novembre.

«Soltanto nella successiva seduta del 3 novembre il COA, dopo avere optato per tale soluzione, ha autorizzato il proprio Presidente, una volta intervenuta l’adozione del nuovo provvedimento e verificata la conseguente cessazione della materia del contendere, a compiere gli atti necessari alla definizione del giudizio amministrativo, anche mediante rinuncia al ricorso».

Il comunicato distingue quindi la decisione sull’organizzazione degli uffici dalle valutazioni processuali dell’Ordine:

«È pertanto evidente che la decisione della Presidenza e le determinazioni processuali del Consiglio dell’Ordine appartengono a piani distinti e autonomi. La prima costituisce esercizio delle competenze organizzative proprie della Presidenza del Tribunale, all’esito di un confronto istituzionale nel quale la stessa Presidenza aveva prospettato le possibili soluzioni. Le seconde attengono alle autonome valutazioni processuali del Consiglio dell’Ordine rispetto a un giudizio avente ad oggetto un provvedimento nel frattempo modificato».

La precisazione si chiude con un ulteriore passaggio:

«Non vi è stata, dunque, alcuna rinuncia al ricorso posta come condizione della modifica del provvedimento, né alcuna modifica del provvedimento adottata quale contropartita della rinuncia».

Come funzionerà il Front Office penale

Per la Presidenza, la vicenda va ricondotta a un percorso di confronto istituzionale nel quale sono state ascoltate le esigenze dell’Avvocatura, con l’obiettivo di assicurare accessibilità ed efficienza dei servizi.

Il comunicato conclude indicando l’assetto del Front Office:

«Il Front Office Penale continuerà quindi a operare come servizio aggiuntivo, offrendo agli utenti che intendano avvalersene la possibilità di programmare l’accesso ai servizi e la consultazione dei fascicoli, ferma restando l’ordinaria modalità di accesso alle cancellerie».