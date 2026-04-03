Furti di computer e apparecchiature digitali all’interno dell’istituto scolastico IPSIA “Leonardo Da Vinci” di Castrovillari: individuato un presunto canale di ricettazione e notificato l’avviso di conclusione delle indagini a un uomo del posto.

I fatti risalgono ai primi mesi del 2025, quando l’istituto scolastico era stato oggetto di alcune incursioni notturne. Ignoti si erano introdotti nei locali della scuola portando via apparecchiature didattiche digitali, tra cui diversi computer portatili utilizzati per le attività scolastiche.

Le indagini, avviate dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia dei Carabinieri di Castrovillari, hanno consentito in breve tempo di individuare possibili canali di ricettazione della refurtiva. Nel corso di una perquisizione eseguita a Morano Calabro è stata recuperata parte del materiale rubato, tra cui alcuni computer portatili.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il materiale informatico sarebbe stato ceduto da un trentenne di Castrovillari. Oltre all’attività investigativa sul territorio, determinanti sono state anche le analisi forensi effettuate sui dispositivi informatici sequestrati, che hanno permesso di accertare con precisione l’appartenenza dei computer all’istituto scolastico.

Alla luce degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari ha emesso nei confronti dell’uomo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di ricettazione, previsto dall’articolo 648 del codice penale. Il provvedimento è stato notificato all’indagato dai militari operanti.