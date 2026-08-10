Una comunità ferita si prepara a fermarsi per rendere omaggio ad Antonio Perrotta, il giovane cittadino di Fuscaldo la cui tragica scomparsa ha suscitato profondo dolore. Il sindaco Giacomo Middea ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno in cui saranno celebrati i funerali.

«Oggi Fuscaldo è avvolta da un silenzio carico di dolore. La tragica scomparsa del nostro giovane concittadino Antonio Perrotta ha lasciato un vuoto profondo e una ferita nel cuore di tutti noi», ha dichiarato il primo cittadino.

Middea ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza ai familiari del giovane: «In questo momento così difficile, l’intera comunità si stringe con affetto sincero e commossa vicinanza attorno alla sua famiglia, chiamata ad affrontare un dolore immenso».

Lutto cittadino nel giorno dei funerali

Il Comune proclamerà ufficialmente il lutto cittadino nella giornata delle esequie. Una decisione assunta, ha spiegato il sindaco, per onorare la memoria di Antonio Perrotta e manifestare pubblicamente la partecipazione della comunità al dolore della famiglia.

«Per onorare la memoria di Antonio e nel più profondo rispetto dei suoi cari, abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno in cui saranno celebrati i funerali», ha annunciato Middea.

Durante la giornata le bandiere saranno esposte a mezz’asta. L’amministrazione comunale inviterà inoltre i titolari degli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche in concomitanza con la celebrazione funebre.

«In quella giornata isseremo le bandiere a mezz’asta ed inviteremo tutte le attività commerciali ad abbassare le saracinesche, affinché il silenzio e il raccoglimento diventino il segno visibile di una comunità unita nel dolore», ha aggiunto il sindaco.

La richiesta di annullare gli eventi previsti oggi

L’amministrazione comunale ha chiesto agli organizzatori di annullare o rinviare le manifestazioni programmate per oggi sul territorio di Fuscaldo. Una sospensione ritenuta necessaria per lasciare spazio al raccoglimento, alla preghiera e alla vicinanza alla famiglia.

«Nel frattempo, abbiamo chiesto agli organizzatori degli eventi e delle manifestazioni previste per oggi di annullarle o rinviarle. In un momento così triste, sentiamo il dovere di fermarci, di fare silenzio e di lasciare spazio soltanto al rispetto, alla preghiera e alla vicinanza umana», ha spiegato Middea.

Il messaggio del primo cittadino si conclude con il cordoglio rivolto ai familiari e con l’impegno della comunità a custodire il ricordo del giovane.

«Non esistono parole capaci di colmare un dolore così lancinante. Ma la famiglia di Antonio sappia che non è sola: tutta Fuscaldo piange con lei e custodirà con affetto il ricordo di questo suo giovane figlio», ha concluso il sindaco Giacomo Middea.