Quadro complesso per un giovane di Cerisano con lacerazione epatiche e fratture multiple, ma non è in pericolo di vita. Sul posto repentino l’intervento dei sanitari del 118 del capoluogo bruzio

Un quadro clinico complesso, caratterizzato da una lacerazione al fegato, una frattura alla tibia e un trauma cranico, ma fortunatamente privo del pericolo di vita. È l'esito dei primi approfondimenti medici condotti su un trentenne residente a Cerisano, rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto nelle ultime ore nel territorio comunale di Mendicino. Il giovane centauro si trova attualmente ricoverato presso l'ospedale "Annunziata" di Cosenza, dove i medici del presidio sanitario lo hanno preso in cura a seguito dei molteplici traumi riportati nell'impatto.

L'episodio si è verificato lungo viale della Concordia, arteria viaria principale che attraversa la zona di contrada Pasquali, nei pressi della chiesa di Cristo Salvatore, in un orario coincidente con la pausa pranzo. Per cause che restano tuttora in fase di accertamento da parte degli organi inquirenti, il motoveicolo condotto dal trentenne è entrato in collisione con un'autovettura, una Alfa Romeo Giulietta, a bordo della quale viaggiavano due persone.

Incidente a Mendicino, giovane in ospedale a Cosenza

L'urto tra i due mezzi è stato di notevole entità. A causa dell'impatto con la carrozzeria del veicolo, il conducente della moto è stato sbalzato dalla sella, terminando la propria corsa sulla sede stradale ad alcuni metri di distanza dal punto di collisione. L'allarme è scattato tempestivamente, richiamando sul posto le unità del servizio di emergenza sanitaria 118.

I sanitari, giunti con due ambulanze, hanno prestato le prime cure sul posto al giovane che, pur rimanendo vigile durante le fasi del primo intervento, presentava lesioni che hanno suggerito l'immediato trasporto presso il nosocomio del capoluogo bruzio in codice di massima urgenza. Gli accertamenti strumentali eseguiti nelle ore successive all'ingresso in ospedale hanno confermato la presenza di un politrauma, oltre alla lesione epatica e alla frattura dell'arto inferiore, disponendo un monitoraggio costante ma escludendo il rischio per la vita.

I due occupanti dell'Alfa Giulietta, sebbene non abbiano riportato ferite visibilmente gravi nell'immediato, sono stati anch'essi accompagnati presso la struttura ospedaliera per gli accertamenti di rito previsti dalle procedure di sicurezza in caso di sinistri stradali. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine territorialmente competenti per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire con esattezza la traiettoria dei veicoli e la sequenza degli eventi.