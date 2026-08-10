Il centrocampista era arrivato dal Siracusa a gennaio scorso. Ora il passaggio ai veneti, sempre in Serie C, ma nel girone A

Dopo Langella al Perugia, tocca oggi anche a Ba. Il senegalese lascia il Cosenza per approdare alle Dolomiti Bellunesi.

Il comunicato del Cosenza

Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti sulle prestazioni sportive del calciatore Racine Ba alle Dolomiti Bellunesi. Classe 2003, nato in Senegal (Saint-Louis), ha indossato la maglia rossoblù dei Lupi a partire dal gennaio 2026. La società ringrazia Racine per la disponibilità e la professionalità mostrate durante la permanenza a Cosenza. A lui vanno i migliori auguri per la nuova avventura in Veneto, affinché questa tappa possa valorizzare al meglio le sue qualità e portare nuovi successi.