Il sindaco: maltempo «eccezionale» sul Tirreno cosentino e “emergenza nell’emergenza”. Appello ai cittadini: prudenza, pazienza e collaborazione mentre le condizioni peggiorano

Il maltempo che ha colpito il Tirreno cosentino viene definito «un evento eccezionale» dal sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, che in un aggiornamento pubblico descrive un territorio «già fragile» e ora alle prese con una nuova criticità: i danni alla rete idrica provocati dalla piena dei torrenti.

Middea spiega che l’ondata di pioggia ha «danneggiato diverse parti della rete idrica», aprendo di fatto «un’emergenza nell’emergenza». Il Comune, riferisce il sindaco, sta intervenendo «senza sosta» con «tutti i mezzi e gli uomini» a disposizione per garantire assistenza e sicurezza, con un’attenzione specifica alle situazioni considerate più delicate. «L’obiettivo è uno solo: non lasciare indietro nessuno», è il messaggio.

Il primo cittadino sottolinea anche un elemento operativo: il peggioramento delle condizioni meteorologiche in corso renderebbe le attività «ancora più complesse». «Siamo soli sul campo, ma continuiamo a fare tutto il possibile con determinazione e senso di responsabilità», aggiunge, chiedendo ai cittadini «pazienza, collaborazione e massima prudenza». E conclude con un richiamo alla coesione: «In momenti come questi, l’unità della comunità fa la differenza. Siamo presenti. E non ci fermeremo».