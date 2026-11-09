Il responsabile scientifico e vicepresidente della Camera Minorile reggina analizza le fragilità dei ragazzi coinvolti in episodi di violenza di gruppo: famiglie profondamente diverse, un comune senso di solitudine e la necessità di risposte giudiziarie capaci di intervenire sulle cause del disagio

La giustizia minorile si confronta ogni giorno con una delle sfide più complesse del nostro tempo: attribuire responsabilità a chi commette un reato e, contemporaneamente, costruire le condizioni perché quel ragazzo possa avere un futuro diverso. Un equilibrio delicato, nel quale la risposta giudiziaria deve misurarsi con la personalità dell'adolescente, la sua storia familiare e le circostanze che hanno contribuito a determinarne i comportamenti. Perché accertare ciò che è accaduto rappresenta soltanto una parte del lavoro. Comprendere come si sia arrivati a quel punto, e soprattutto cosa possa impedire che accada nuovamente, è la questione sulla quale si gioca l'efficacia del sistema.

È proprio su questa capacità di leggere la realtà che si concentra la riflessione di Pasquale Cananzi, avvocato reggino esperto in diritto di famiglia, dei minori e della persona, intervenuto al convegno «La giustizia penale minorile tra educazione e repressione», promosso dagli Ordini dei Medici e degli Avvocati di Reggio Calabria. Una riflessione che parte dall'esperienza professionale e arriva a interrogare il rapporto tra giustizia, famiglia e società, attraverso una vicenda particolarmente drammatica.

Una storia reale quella alla base del racconto del direttore scientifico della Camera Minorile. Un gruppo di adolescenti aggredisce un coetaneo con una violenza tale da provocargli lesioni gravissime. I colpi continuano fino all'intervento di alcuni passanti. Cananzi racconta di avere approfondito, insieme a una psicologa e nell'ambito di un incarico giudiziario, le condizioni familiari dei ragazzi coinvolti. L'obiettivo era comprendere quali dinamiche potessero avere contribuito a generare un comportamento tanto brutale.

Il risultato, per molti aspetti, sorprendente. I ragazzi provenivano da sei contesti familiari completamente differenti: famiglie benestanti e povere, nuclei tradizionali e situazioni segnate da conflitti genitoriali. Eppure, dietro quelle differenze, emergeva un elemento comune. «Tutte quelle famiglie, per vari motivi, tutti diversi uno dall'altro, erano famiglie disallineate», spiega Cananzi. Un disallineamento rispetto al contesto sociale che, nella sua lettura, aveva lasciato i ragazzi incapaci di riconoscersi nei riferimenti esterni alla famiglia.

«Per questi ragazzi, usciti dalle mura domestiche, si ritrovavano soli perché avevano ricevuto istruzioni esistenziali che non riconoscevano in nessun altro. Si erano raggruppati su questa solitudine». Il branco diventava dunque una risposta alla mancanza di identità, il luogo nel quale trovare un'appartenenza che ciascuno faticava a costruire individualmente. «Il branco non era costruito su un'identità forte, ma su un'identità debole», osserva l'avvocato. Una fragilità che, alimentata dal bisogno reciproco di riconoscimento, poteva trasformare anche una provocazione in un'esplosione di violenza.

È una lettura, questa, che si collega direttamente a un altro passaggio della riflessione di Cananzi: il vuoto di identità sociale che attraversa una parte delle nuove generazioni. «I nostri ragazzi soffrono soprattutto un vuoto di identità sociale. Non riescono a identificarsi con strutture, modelli, sistemi di riferimento e noi adulti dobbiamo essere una comunità pensante capace di educare».

Il problema, dunque, riguarda anche la capacità degli adulti di offrire testimonianze coerenti, modelli riconoscibili e strumenti attraverso i quali i ragazzi possano orientarsi. Una responsabilità che investe le famiglie, ma coinvolge inevitabilmente la scuola, le istituzioni e l'intera comunità. La vicenda suggerisce inoltre quanto possa essere fuorviante ricondurre la violenza minorile esclusivamente a determinate condizioni economiche o sociali, ricostruzione spesso di comodo appannaggio del politico di turno. Il disagio può maturare in ambienti profondamente diversi, accomunati dalla difficoltà di trasmettere ai figli riferimenti capaci di accompagnarli fuori dalle mura domestiche.

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A Reggio Calabria in un convegno il procuratore minorile Roberto Di Palma ha acceso i riflettori sul disagio giovanile, sulla crisi dei punti di riferimento e sulla necessità di intervenire prima che le difficoltà si trasformino in devianza.

Da questa interpretazione discende una conseguenza fondamentale per il funzionamento della giustizia minorile. Una risposta identica per tutti rischia di ignorare proprio le condizioni che hanno contribuito alla commissione del reato. «La risposta non può essere uguale per tutti e sei. Deve intervenire in ogni famiglia, in ogni situazione, in ogni ragazzo, secondo le sue necessità», sottolinea Cananzi. Il processo penale minorile, nella sua impostazione, rappresenta uno strumento particolarmente avanzato perché consente di integrare il diritto con le competenze psicologiche, mediche e sociali, ricostruendo la realtà del ragazzo oltre il singolo episodio criminale.

Ma questa capacità richiede anche credibilità e coerenza da parte delle istituzioni. Il percorso educativo deve essere comprensibile per chi lo affronta e concretamente realizzabile, perché promettere un cambiamento senza offrire gli strumenti necessari rischia di svuotare di significato l'intervento giudiziario.

La questione, alla fine, torna alla responsabilità degli adulti. La violenza del branco rappresenta il momento più evidente di una fragilità che può essersi sviluppata molto prima, lontano dalle aule di tribunale. E se il processo minorile ha il compito di affrontarne le conseguenze, la capacità di riconoscere e contrastare quel vuoto di identità riguarda una società che troppo spesso si accorge dei propri ragazzi soltanto quando diventano protagonisti della cronaca giudiziaria.