La linea della sezione socialista della città tirrenica è condivisa ed appoggiata dalla direzione nazionale del partito. Alla ultima riunione di segreteria ha partecipato anche il presidente nazionale Luigi Incarnato

«Il PSi sta con il sindaco Perrotta». E’ la premessa del percorso politico che la sezione di Paola del Partito Socialista sta intraprendendo dopo la conclusione della fase di tesseramento. «Si sono riavvicinati vecchi compagni e altri nuovi iscritti faranno parte della rinata sezione socialista paolana» fanno. sapere dalla segreteria. Fra gli iscritti spicca il nome di Roberto Perrotta, primo cittadino indaco della città del Santo ed ora Socialista ufficialmente iscritto al partito.

«Roberto Perrotta - si legge in una nota - contribuisce alla rinascita partitica di un ideale che in questa città, in questa provincia, in questa regione e nell’intero Paese, ha solide basi ed ha contribuito a scrivere pagine importanti di riforme sociali politiche ed economiche». È proprio intorno alla figura del sindaco i socialisti paolani intendono contribuire, da protagonisti, alla nascita di un movimento politico cittadino che guardi allo sviluppo della città con spirito riformista, liberale e progressista.

La linea della sezione PSI di Paola è condivisa ed appoggiata dalla direzione nazionale del partito. Alla ultima riunione di segreteria ha, infatti, partecipato anche Luigi Incarnato, fra i massimi esponenti del PSI a livello nazionale e presidente nazionale di Avanti PSI. Incarnato ha ribadito la necessità di una presenza socialista forte a Paola come in tutta la Calabria. E sin dai prossimi giorni i socialisti paolani promuoveranno un dibattito rivolto principalmente a quei movimenti ed a quei partiti pronti e disponibili ad abbracciare “la via del riformismo e del progresso».