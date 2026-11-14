Tre risultati utili consecutivi e la voglia di proseguire nel percorso di crescita intrapreso nelle ultime settimane. Il Cosenza si prepara ad affrontare la Casertana al San Vito-Marulla, in una sfida dal sapore particolare per Federico Coppitelli, che ritroverà la squadra allenata nella passata stagione. Il tecnico rossoblù, intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha analizzato il momento dei suoi, soffermandosi sulla forza dell'avversario, sui progressi della squadra e sulla necessità di continuare a muovere una classifica ancora complicata.

Coppitelli e il ritorno da ex contro la Casertana

«Il calcio ti porta a essere molto concentrato su quello che stai facendo, sulla realtà che vivi e alla quale dedichi tutta la tua giornata. È normale che non possa essere una partita come le altre, perché il passato è talmente recente e soprattutto talmente emozionante che non si può cancellare un'annata straordinaria come quella dell'anno scorso. Però per noi è troppo importante essere concentrati sul nostro percorso. Vogliamo dare continuità a quest'ultimo blocco di partite e ai nuovi segnali positivi che la squadra e i risultati del campo ci stanno dando».

«La Casertana è forse la squadra più forte del girone»

Parole di grande rispetto per la formazione campana, che Coppitelli considera una delle principali candidate alla vittoria del campionato.

«Conosciamo il valore della Casertana. È una squadra che già dall'anno scorso ha alzato le ambizioni e l'asticella e quest'anno ha completato l'organico con giocatori di primissimo livello, che hanno vinto campionati o hanno esperienze di questo genere. Probabilmente è la squadra del girone che ha più spessore in termini di esperienza per poter ambire alla vittoria del campionato. È stata costruita per quello, anche se forse non ha ancora sviluppato tutto il potenziale che ci si aspettava. La considero tra le squadre più forti, se non la più forte del girone».

La crescita del Cosenza e il peso della classifica

«Quest'ultimo periodo ci ha dato la possibilità di iniziare a vedere positivo e di sentirci una squadra aderente al nostro obiettivo. Adesso la zona più bella della classifica è vicina, ma per arrivare a fine giornata in media con i punti dobbiamo continuare a farne, anche quando affrontiamo squadre come Casertana e Salernitana. A Monopoli abbiamo dimostrato che la crescita è evidente, conquistando un punto con umiltà e personalità. Sono le stesse caratteristiche che serviranno contro la Casertana, pur sapendo che ha caratteristiche differenti».Il tecnico è tornato anche sulle difficoltà incontrate nella costruzione della squadra e sul ritardo accumulato nelle prime settimane. «L'anno zero purtroppo per noi è iniziato il 2-3 settembre e questo ritardo è dovuto a quello. Sapevo che avremmo trovato una strada, ma era chiaro che bisognava sperimentare. Abbiamo raccolto un pochino meno di quello che meritavamo, però credo che nel lungo periodo una squadra finisca per raccogliere quanto merita. La cosa importante è mantenere entusiasmo e positività, cercando tutti insieme una strada per fare punti, che in questo momento rappresentano la nostra priorità. Alleggerendoci dal peso della classifica, anche i nostri ragazzi più giovani potranno rendere di più».

Le soluzioni offensive e il problema del gol

Uno dei temi affrontati riguarda la fase offensiva, con il Cosenza che continua a faticare in termini realizzativi nonostante i progressi sul piano del gioco. «McJannet è il giocatore che ci crea più occasioni e per questo lo abbiamo avvicinato alla porta. Nell'ultima partita lo abbiamo associato a Energe perché sapevamo che il Monopoli ci avrebbe lasciato degli spazi in determinate zone del campo. La Casertana è una squadra differente e potremmo optare anche per una soluzione diversa. l loro reparto offensivo consente di giocare sia con attaccanti centrali che con esterni. Hanno Manconi, che è il giocatore che ha inciso di più in questa prima fase del campionato. Dal nostro punto di vista servirà la migliore solidità possibile, ma anche personalità quando avremo il pallone. Credo che il Cosenza abbia sempre espresso una buona qualità di gioco, aspetto che forse è stato sottovalutato soprattutto all'inizio, quando mancavano i risultati. Dobbiamo migliorare nella finalizzazione, perché è lì che stiamo rendendo meno rispetto a quanto produciamo. Sono sicuro che troveremo una strada anche sotto questo aspetto».

«Contro la Casertana servirà un Cosenza impeccabile»

In chiusura, Coppitelli ha parlato della partita che si aspetta e dell'atteggiamento necessario per affrontare una squadra di grande esperienza. «È una partita difficile da prevedere perché anche loro hanno cambiato allenatore recentemente, introducendo nuove idee e un modo diverso di giocare e stare in campo. Servirà un Cosenza impeccabile per conquistare una vittoria o dei punti. Affrontiamo una squadra esperta, con giocatori che individualmente hanno tante soluzioni. Dovremo avere fame, ardore e intensità. Chi sta in campo vede che abbiamo ragazzi con tanta voglia di fare bene. La loro disponibilità al lavoro è la cosa che mi ha sempre dato positività e si traduce in prestazioni nelle quali siamo apparsi organizzati, determinati e sempre sul pezzo. Poi gli episodi possono cambiare le partite. Nel lungo periodo una squadra che lavora, che ha entusiasmo e valori, il proprio spazio lo trova. Sappiamo da dove veniamo, ma sappiamo anche dove stiamo andando. Dobbiamo restare concentrati su noi stessi».